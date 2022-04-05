Macaristan'daki seçim sonuçları 6'lıya bel bağlayan Batı destekli fondaş medyayı ve ittifak üyelerini yasa boğdu!

Soros'un sahibi olduğu Orta Avrupa Üniversitesi, Macaristan'ın göbeğinde ülke yasalarından bağımsız hareket etmekteydi. Daha önce de turuncu devrimlerin yaratıcısı ve ünlü finans spekülatörü Soros'un Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundations) Budapeşte'den Berlin'e taşınma kararı almıştı.

'ULUS DEVLETLERİ YIKMAK İSTİYORLAR'

Geçtiğimiz aylarda Macaristan devlet radyosu Kossuth'taki haftalık konuşmasında ise Orban, Avrupa'da bazı güçlerin ulus devletler yerine Avrupa ülkelerini içinde barındıran bir imparatorluk kurmak istediğini ve Macar hükümetinin ise bunu kabul etmemesinden dolayı eleştirildiğini öne sürmüştü.

Orban konuşmasında, "Avrupa'da imparatorluk inşa etmek isteyenler ulus devletler yerine imparatorluk düzenini, yani 'Avrupa Birleşik Devletleri' istiyor. Biz bunun bir parçası olmak istemiyoruz. Biz, Macaristan'ın Macaristan olarak kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Macaristan'da batı hegemonyasının yıkıcı argümanlarına karşı mücadele veren ve yakın geçmişte "turuncu darbelerin" finans spekülatörü George Soros'un ülkede bulunan Orta Avrupa Üniversitesi'nin faaliyetlerine son veren Viktor Orban, LGBTİ tartışmasına son noktayı koyacak bir açıklama yaptı.

LGBTİ'YE TAVİZ VERMİYOR

Öte yandan geçtiğimiz şubat ayında eşcinsel evliliklere yönelik de konuşan Orban, "Macar anayasası açık, baba erkek, anne kadın ve aileyi bir erkek ve kadın oluşturur. Bunun göreceli hale getirilmemesi için her alanda her şeyi yapacağız" demişti.

Son olarak Orban, Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili açıklamasında ülkelerin güvenlik konusunda NATO'ya güvenmemesi gerektiğini söylemişti.