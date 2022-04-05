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    • 05.04.2022 10:18
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    • 05.04.2022 10:55
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    Macaristan'daki seçim sonuçları 6'lıya bel bağlayan Batı destekli fondaş medyayı ve ittifak üyelerini yasa boğdu!

    Macaristan'da yapılan genel seçimi halihazırda hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı. Batı ve Soros destekli 6’lı sol blok seçimde büyük bir hezimete uğradı. Zafer kazanan Viktor Orban, “Macar solu, Soros’un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu” dedi. Seçim süreci boyunca Orban için "otoriter", "diktatör" gibi manşetler atan, ülkemizdeki Batı destekli 6'lı ittifaka bel bağlayan, Macaristan'dan 6'lı ittifakın zaferle çıkacağı ümidiyle seçimlerden sonra “Macaristan tamam, sıra Türkiye’de” manşetleri atmaya hazırlanan CHP yandaşı medya ve ittifak üyeleri hüsrana uğradı.

    takvim.com.tr
    6’lıya bel bağlayan Batı destekli fondaş medya yasta

    Macaristan'da yapılan genel seçimi halihazırda hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

    Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, oyların yüzde 77'si sayıldı. Bu sonuçlara göre, Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 50'sini, Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" oyların yüzde 41'ini, aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 7'sini alarak mecliste temsil hakkı kazanıyor.

    Bu sonuçla 199 sandalyeli mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 57 ve aşırı sağcı Mi Hazank ise 7 milletvekili ile temsil hakkı kazanıyor. Sonuçlara göre 135 milletvekili çıkarmayı başaran Fidesz, 3'te 2'lik çoğunluğu da elde ediyor.

    NVI, seçime katılan oranının yüzde 68 olduğunu açıkladı.



    TÜRKİYE İLE "6'LI" BENZERLİĞİ
    Başkan Erdoğan'ın "6 benzemez" dediği Millet İttifakı ile büyük benzerlikler taşıyan Macaristan'daki 6'lı muhalefet bloğu seçimde büyük yenildi aldı.

    Macaristan'daki 6'lı ittifakı baz alan siyasi çevrelerde ve CHP medyasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "6 benzemez" olarak nitelendirdiği CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masa toplantılarında bir araya gelen ve yurt dışından destek gören Millet İttifakı'nın, AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı karşısında 2023'te gerçekleştirilecek seçimlerde bir zafer elde edeceği beklentisi vardı.



    Orban'ın uluslararası güçler ve kurumların 6'lı sol bloka desteğine rağmen kazandığı büyük zafer, Türkiye'deki 6'lı ve yandaşları için de ibretlik oldu!

        ENFLASYON, EKONOMİK OPERASYON BENZERLİĞİ
        Seçim öncesinde enflasyon büyük oranda yükseltilerek özellikle un, yağ, şeker gibi gıda fiyatları üzerinden propaganda yapıldı. Hükümet, temel gıda maddeleri ve benzin istasyonlarında akaryakıt fiyatlarını sabitledi. Orban yönetimi vatandaşların yükünü hafifletmek için akaryakıt ve ev kredilerini dondurmuştu.



        AYLARDIR YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR
        Macaristan'daki 6'lı ittifakı Türkiye'deki seçimler öncesi referans almaya hazırlanan CHP medyası seçim sonuçlarıyla yıkıldı.




        Öyle ki CHP ve 6'lı ittifaka yakınlığıyla bilinen gazeteler, aylardır Viktor Orban'a karşı "otoriter", "diktatör" gibi ifadelerle itibar suikastında bulunuyordu.



            CHP yandaşı T24'ten bir örnek...



            Başkan Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen LDP eski Genel Başkanı Cem Toker'in paylaşımı...

            CHP MEDYASI NEYİN HAZIRLIĞINDAYDI?
            Macaristan'daki seçim sonuçlarını dört gözle bekleyen CHP medyası zafer manşetleri atmaya hazırlanıyordu.

            6'lı ittifakın zaferini uman fondaş medya, "Macaristan tamam, sıra Türkiye'de" söylemini yayacak, Macaristan'ı referans vererek Türkiye'de de 6'lı ittifakın seçimden zaferle çıkacağı, Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı'nın kaybedeği algısı yapılacaktı.

            CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Biz boşuna mı altı partiyi bir araya getirdik" naraları atacak, Macaristan'dan aldığı gazla seçmenini motive edecekti.

            Lakin Batı'ya güvenenler, ekonomik operasyon çekenler kaybetti. Hem CHP medyası hem de 6'lı ittifak üyeleri Macaristan denkleminden asık suratla çıktı.

            Şimdi içimizdeki 6'lının yaklaşan seçimler öncesi Macaristan hezimetine nasıl bir refleks göstereceği merak konusu...



            ORBAN NEDEN HEDEFTE?
            Macaristan'da yoğun halk desteğine sahip bir lider olarak tanınan Orban, batılı kurumlar tarafından hedef alınıyor.

            Geçtiğimiz yıl ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House tarafından mercek tutulan Orban'dan şöyle bahsediliyor:

            "Orban, gücü merkezileştirdikten, seçim sahasını salladıktan, medyanın çoğunu ele geçirdikten ve 2010'dan beri kritik sivil toplum kuruluşlarını taciz ettikten sonra, 2019'da eğitim ve sanat dahil olmak üzere kamusal yaşamın yeni alanları üzerindeki kontrolü pekiştirmek için harekete geçti"

                'SOROS MİLYONLARCA AVRUPALININ HAYATINI MAHVETTİ'
                Macaristan Başbakanı Orban ise, geçmişte George Soros'un sahibi olduğu Orta Avrupa Üniversitesi'nin kapatılmasına ilişkin konuşmasında Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "Ben buraya ülkemi savunmaya geldim" diyerek ülkesindeki Soros varlığından şikayet etmiş, "Soros milyonlarca Avrupalının hayatını mahvetti" demişti.

                Soros'un sahibi olduğu Orta Avrupa Üniversitesi, Macaristan'ın göbeğinde ülke yasalarından bağımsız hareket etmekteydi. Daha önce de turuncu devrimlerin yaratıcısı ve ünlü finans spekülatörü Soros'un Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundations) Budapeşte'den Berlin'e taşınma kararı almıştı.

                'ULUS DEVLETLERİ YIKMAK İSTİYORLAR'
                Geçtiğimiz aylarda Macaristan devlet radyosu Kossuth'taki haftalık konuşmasında ise Orban, Avrupa'da bazı güçlerin ulus devletler yerine Avrupa ülkelerini içinde barındıran bir imparatorluk kurmak istediğini ve Macar hükümetinin ise bunu kabul etmemesinden dolayı eleştirildiğini öne sürmüştü.

                Orban konuşmasında, "Avrupa'da imparatorluk inşa etmek isteyenler ulus devletler yerine imparatorluk düzenini, yani 'Avrupa Birleşik Devletleri' istiyor. Biz bunun bir parçası olmak istemiyoruz. Biz, Macaristan'ın Macaristan olarak kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

                Macaristan'da batı hegemonyasının yıkıcı argümanlarına karşı mücadele veren ve yakın geçmişte "turuncu darbelerin" finans spekülatörü George Soros'un ülkede bulunan Orta Avrupa Üniversitesi'nin faaliyetlerine son veren Viktor Orban, LGBTİ tartışmasına son noktayı koyacak bir açıklama yaptı.

                LGBTİ'YE TAVİZ VERMİYOR
                Öte yandan geçtiğimiz şubat ayında eşcinsel evliliklere yönelik de konuşan Orban, "Macar anayasası açık, baba erkek, anne kadın ve aileyi bir erkek ve kadın oluşturur. Bunun göreceli hale getirilmemesi için her alanda her şeyi yapacağız" demişti.

                Son olarak Orban, Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili açıklamasında ülkelerin güvenlik konusunda NATO'ya güvenmemesi gerektiğini söylemişti.

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                Batı ve Soros destekli 6’lı ittifak sandığa gömüldü!
                Haberler Güncel Macaristan'daki seçim sonuçları 6'lıya bel bağlayan Batı destekli fondaş medyayı ve ittifak üyelerini yasa boğdu!
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