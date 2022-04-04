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Başkan Erdoğan, Ersin Kılıçaslan isimli vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının üçüncü iftarında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu. İşte detaylar...

04.04.2022 20:42 - Son Güncelleme: 04.04.2022 21:30
Başkan Erdoğan, Ersin Kılıçaslan isimli vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının üçüncü iftarında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan, Ersin Kılıçaslan isimli vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.

Başkan Erdoğan, Ersin Kılıçaslan isimli vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu

Erdoğan çifti, iftar öncesi evdekilerle sohbet etti.

Başkan Erdoğan, Ersin Kılıçaslan isimli vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu

İLK İFTARI ŞEHİT AİLELERİ İLE YAPMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde şehit aileleriyle bir araya gelmişti.

Başkan Erdoğan, Ersin Kılıçaslan isimli vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu
Başkan Erdoğan, Ersin Kılıçaslan isimli vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu
Başkan Erdoğan, Ersin Kılıçaslan isimli vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu
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