Başkan Erdoğan, Ersin Kılıçaslan isimli vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının üçüncü iftarında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu. İşte detaylar...
04.04.2022 20:42 - Son Güncelleme: 04.04.2022 21:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının üçüncü iftarında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.
İLK İFTARI ŞEHİT AİLELERİ İLE YAPMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde şehit aileleriyle bir araya gelmişti.