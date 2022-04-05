"ADALETE İNANIYORUM"

Benli'nin ifadesinde, "Harcama yetkilisi müdürdür ve kendi müdürlüğünün bütün faaliyetlerine imza atar ve hepsinden sorumludur. Belediye başkanlığı bu süreçleri denetler. Harcama yetkilisi değildir, ihalenin hiçbir sürecinde belediye başkanları yer almaz. Ayrıca müdürlerin yapmış olduğu onayı da ben görevim sürecinde ilgili müdürlüğün başkan yardımcılığına devretmiş durumdaydım. Ben tek sorumluluğum meclisine karşı ve kamunun diğer kurumlarına gönderilen harcamaların gerçekleştirildiğinin resmen sunulmasıdır. İşleyiş ile ilgili belediye başkanları olmazlar. Bende olmadım. Belediye başkanlığım süresince sadece belediyenin kendi memurları ile çalıştım.