Zincir marketlere ikinci kez soruşturma! Rekabet Kurumu Başkanı'ndan flaş açıklama: 3 şirketin uzlaşma başvurularını reddettik!

Gıda fiyatlarında kartel yaptıkları gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda 2,7 milyar liralık rekor ceza kesilen zincir marketler ikinci bir soruşturma ile karşı karşıya kaldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle marketlere yönelik denetimler sürerken yeni delillerin ortaya çıkmasıyla ilkinden daha büyük ikinci bir soruşturmanın ilerlediğini ifade ederek, bu soruşturmada kartel ve yeniden fiyat belirleme iddialarının olduğunu söyledi. Küle ayrıca üç büyük zincir marketin uzlaşma başvurularını ise reddettiklerini açıkladı.
ANORMAL FİYATLAR SADECE GIDADA DEĞİL
Zincir marketlere soruşturmada hangi aşamada olduklarını belirten Küle, "Bizim uykumuzu kaçıran bir durum. Bütün dünyada emtia fiyatları artıyor, gelişmiş ülkeler dahi enflasyonla karşı karşıya kaldılar. Biz Rekabet Kurumu çalışanları, rekabet savunucuları, uzmanları olarak şuna bakıyoruz: Maliyet enflasyonu, talep kaynaklı enflasyon olabilir ama fiyat artışının tamamı mı maliyet ve talepten kaynaklanıyor, yoksa bunun içinde rekabet ihlalinden kaynaklı kısım var mı ve ne kadar?" ifadelerini kullandı.
Hammaddede de rekabet ihlali sayılabilecek artışlar yaşandığının altını çizen Küle, "Şu anda gıdada ve hızlı tüketim maddelerinde çok belirgin ama sadece o da değil. Diğer yarı mamul ve hammaddelerde de var. Çimento, demir, diğer sektörler. Mobilya sektörünün hammaddesini oluşturan sunta-ağaç ürünlerinde var. Rekabet Kurumu burada enflasyonun içinde kendisine ait olan payı minimize etmek zorunda. Bu sorumlulukla çalışıyoruz" dedi.