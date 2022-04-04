Bakan Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleri ile bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili, "Kolluk görevlileri bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı? Buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkış gözükmüyor. Ama gayriresmi kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı bu konuda tahkik ediliyor. Ulaşılan bilgiler basınla zaten paylaşılacaktır. Hem kolluk hem de devletin diğer birimlerinin bu konuyla ilgili yakın takipte olduğunu, arama ve taramayı sürdürdüğünü bilmenizi isterim. Ama şu ana kadar Semra Güzel'e ulaşma ve nerede olduğunu tespit etme imkanı maalesef olmadı. İnşallah yakında kolluk güçlerimiz kendisine ulaşır ve hukukun gerekleri yerine getirilir" dedi.
AVRUPA'YA MI İLTİCA EDECEK?
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde HDP'li Semra Güzel'in firarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Selvi'nin konuya ilişkin yazısı şöyle:
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK kampında "Koçero" kod adlı terörist Volkan Bora birlikte silahlı fotoğraflarının çıkması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Semra Güzel'in yurtdışına kaçtığını yazmıştım. Semra Güzel'in 0536... no'lu cep telefonundan ise GSM hattından otomatik olarak "Aradığınız numaraya ulaşılamıyor" yanıtı alınıyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, "Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart'ta yakalama kararı çıkardı. Ve kolluk da bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurtiçinde mi yoksa yurtdışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurtdışına bir çıkış da gözükmüyor" demişti.
En son Diyarbakır'da görülen Semra Güzel'in yasadışı yollardan yurtdışına çıktığı tahmin ediliyor.
ŞİMDİ NEREDE
Semra Güzel'in yurtdışına kaçtığı ortaya çıktıktan sonra şimdi hangi ülkede olduğu tartışma konusu oldu. Almanya'da olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Ancak bu haberler güvenlik kaynakları tarafından doğrulanmadı.