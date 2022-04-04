Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, "Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart'ta yakalama kararı çıkardı. Ve kolluk da bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurtiçinde mi yoksa yurtdışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurtdışına bir çıkış da gözükmüyor" demişti.



En son Diyarbakır'da görülen Semra Güzel'in yasadışı yollardan yurtdışına çıktığı tahmin ediliyor.

ŞİMDİ NEREDE

Semra Güzel'in yurtdışına kaçtığı ortaya çıktıktan sonra şimdi hangi ülkede olduğu tartışma konusu oldu. Almanya'da olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Ancak bu haberler güvenlik kaynakları tarafından doğrulanmadı.