Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.04.2022 09:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2022 09:36
    ABONE OL

    HDP'li Semra Güzel PKK’nın Avrupa kolu aracılığıyla siyasi iltica başvurusunda bulunmaya mı hazırlanıyor?

    HDPKK'lı Semra Güzel'in yurt dışına kaçtığı söylentilerinin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ulaşılamadığını belirterek, "Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Resmi kanallardan yurt dışına çıkış gözükmüyor. Ama gayriresmi kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı bu konuda tahkik ediliyor. " demişti. Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde HDP'li Semra Güzel için "Yasadışı yollardan Kuzey Irak’a geçen Semra Güzel’in halen bölgedeki PKK kamplarında olduğu söyleniyor. Semra Güzel’in bir yandan da PKK’nın Avrupa kolu aracılığıyla siyasi iltica başvurusunda bulunmaya hazırlandığı ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.

    Firari Semra Avrupa’ya iltica edecek

    Bakan Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleri ile bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili, "Kolluk görevlileri bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı? Buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkış gözükmüyor. Ama gayriresmi kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı bu konuda tahkik ediliyor. Ulaşılan bilgiler basınla zaten paylaşılacaktır. Hem kolluk hem de devletin diğer birimlerinin bu konuyla ilgili yakın takipte olduğunu, arama ve taramayı sürdürdüğünü bilmenizi isterim. Ama şu ana kadar Semra Güzel'e ulaşma ve nerede olduğunu tespit etme imkanı maalesef olmadı. İnşallah yakında kolluk güçlerimiz kendisine ulaşır ve hukukun gerekleri yerine getirilir" dedi.



    AVRUPA'YA MI İLTİCA EDECEK?
    Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde HDP'li Semra Güzel'in firarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Selvi'nin konuya ilişkin yazısı şöyle:

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK kampında "Koçero" kod adlı terörist Volkan Bora birlikte silahlı fotoğraflarının çıkması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

    Hakkında yakalama kararı çıkarılan Semra Güzel'in yurtdışına kaçtığını yazmıştım. Semra Güzel'in 0536... no'lu cep telefonundan ise GSM hattından otomatik olarak "Aradığınız numaraya ulaşılamıyor" yanıtı alınıyor.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, "Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart'ta yakalama kararı çıkardı. Ve kolluk da bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurtiçinde mi yoksa yurtdışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurtdışına bir çıkış da gözükmüyor" demişti.

    En son Diyarbakır'da görülen Semra Güzel'in yasadışı yollardan yurtdışına çıktığı tahmin ediliyor.

    ŞİMDİ NEREDE

    Semra Güzel'in yurtdışına kaçtığı ortaya çıktıktan sonra şimdi hangi ülkede olduğu tartışma konusu oldu. Almanya'da olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Ancak bu haberler güvenlik kaynakları tarafından doğrulanmadı.

        Yasadışı yollardan Kuzey Irak'a geçen Semra Güzel'in halen bölgedeki PKK kamplarında olduğu söyleniyor. Semra Güzel'in bir yandan da PKK'nın Avrupa kolu aracılığıyla siyasi iltica başvurusunda bulunmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

        Meclis tarafından dokunulmazlığı kaldırılsa da milletvekilliği sıfatı devam eden Semra Güzel'in, kendisini siyasi mülteci olarak kabul eden bir Avrupa ülkesine geçmeye çalıştığı söyleniyor.

        DEP'LİLERİN YOLUNDA

        90'lı yıllarda da haklarında dava açılan DEP'lilerden Yaşar Kaya, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal gibi isimler yurtdışına kaçarak bazı Avrupa ülkelerinden siyasi iltica talebinde bulunmuşlardı. DEP'lilerin bir kısmı halen siyasi iltica talebi kabul edilen ülkelerde faaliyetlerini sürdürüyor, az bir kısmı ise Türkiye'ye dönüş yaptı.

        Semra Güzel'in de aynı yolu kullanarak Avrupa ülkelerine siyasi iltica başvurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İftiraya ortak ol sığınma hakkını al
        Haberler Güncel HDP'li Semra Güzel PKK’nın Avrupa kolu aracılığıyla siyasi iltica başvurusunda bulunmaya mı hazırlanıyor?
            SON DAKİKA