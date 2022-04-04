AK Parti'nin Haftalık Gündem Analizi raporu: Kılıçdaroğlu başkan olunca CHP'nin yalan siyasetini daha da ilerilere taşıdı





TÜRKİYE KÜRESEL KRİZİN ÇÖZÜMÜNDE LİDER

"Gerek Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisi gerekse bakanlık seviyesinde yürütülen aktif diplomasi ve dengeli yaklaşım sayesinde Türkiye mevcut küresel krizdeki arabulucu rolünü kanıtlamaktadır. Bu doğrultuda müzakere sürecinin İstanbul'da gerçekleşmesi ve Başkan Erdoğan'ın bu sürece verdiği katkı, Türkiye'nin barışçıl diplomasi vizyonunu ortaya koymakta ve Türkiye'nin küresel barışın ve güvenliğin sağlanmasındaki merkezi konumunu, liderlik rolünü göstermektedir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ne yapacağını bütün dünyanın merakla bekliyor olması da bunun ispatıdır. Türkiye'yi yönetilemez göstermeye çalışan muhalefetin aksine Türkiye, küresel bir krizin çözümünde diplomatik anlamda tüm dünyaya liderlik etmektedir."