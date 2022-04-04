AK Parti'nin Haftalık Gündem Analizi raporu: Kılıçdaroğlu başkan olunca CHP'nin yalan siyasetini daha da ilerilere taşıdı

Millettin kuruluşundan itibaren tek başına yönetim yetkisi verdiği AK Parti karşısında siyaset üretemeyen CHP yönetimi, yalan ve kurgu üzerine inşa ettikleri algı siyasetini sistematik olarak kullanmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra CHP'nin yalan siyasetini daha da ilerilere taşıdığı belirtildi.
SON YALAN KATAR'A CANLI HAYVAN SATIŞI
Siyasi stratejiyi sergilerken etik kaygılardan tamamen uzak davrandığı vurgulanan Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına örnek verilen raporda şöyle denildi:
"Yalan siyasetinin son örneğini ise 29 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında "Ya Allah aşkına şu Katar aşkından vazgeçin kardeşim ya... İki ay içinde 2,5 milyon küçükbaş hayvanı uçaklarla ihraç ettiler." ifadeleriyle ortaya koymuştur. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine Ticaret Bakanlığı yazılı açıklama ile cevap vermiş 2021 yılında toplam 264.216 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirildiği, Katar'a 2021 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatının ise 96.797 olduğu ifade edilmiş; bununla birlikte, 18 Mart 2022 tarihi itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırmızı et ihracatının durdurulduğu hatırlatılmıştır."
GERÇEKMİŞ GİBİ ALGILATMAYA ÇALIŞIYORLAR
Kılıçdaroğlu'nun yalan ve kurgu üzerine kurulu olan söylemlerinin, hem vatandaşların siyaset mekanizmasına duyduğu güvene zarar verdiği hem de vatandaşların kaygı seviyesini arttırması nedeniyle ulusal birlik duygusunu aşındırdığı ifade edilen raporda, "Bu durum CHP'nin ülke ve vatandaş merkezli siyaset anlayışı yerine parti çıkarlarını önceleyen bir siyaset anlayışını benimsediğini net biçimde ortaya koymaktadır.