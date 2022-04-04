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    • 04.04.2022 09:48
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    • 04.04.2022 09:48
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    Bolu Dağı Tüneli bugün açılacak mı? Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı işte son durum

    Son dakika haberi... Bolu Dağı tünelinin girişinde önceki akşam yaşanan yolun çift yönlü olarak kapanmasına neden olan heyelan sonrası, yoldaki toprak kütlesi ekipler tarafından kaldırıldı. Yolda temizlik çalışması sürerken, heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uzmanlar tarafından da inceleme yapılıyor. Yolun bugün kontrollü şekilde açılması planlanıyor.

    Bolu Dağı Tüneli bugün açılacak mı?

    TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde cumartesi günü saat 19.50'de heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprak yola kaydı. TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

    İstanbul yönüne giden araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.



    Karayolları ekipleri yoldaki toprağın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler, heyelanın yaşandığı günden beri kapalı olan yoldaki toprağı dün gün boyu süren çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde tamamen kaldırıldı.



        Yolda temizlik çalışması sürerken, heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uzmanlar tarafından da inceleme yapılıyor.

        Yolun bugün kontrollü şekilde açılması planlanıyor.

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