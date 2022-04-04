Başkan Erdoğan'ın diploması girişimleri dünyayı hayran bıraktı! Türkiye'nin büyük güç olduğunu haberlerde yer verdi





Türkiye, uzun yıllardır NATO üyesi. Ancak buna rağmen özellikle Erdoğan'ın başkanlığı döneminde NATO üyesi egemen devletler arasında en egemen devlet Türkiye oldu. Ve bu ülke, çıkarlarını savunma savunuyor. İlişkilerimiz mükemmel" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın talebi üzerine Mariupol'de sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını bildirdi. Silahların sustuğu ve buna uyulacağını kaydetti.