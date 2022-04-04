Başkan Erdoğan'ın diploması girişimleri dünyayı hayran bıraktı! Türkiye'nin büyük güç olduğunu haberlerde yer verdi

RUSYA ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için Türkiye büyük bir rol üstlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın barış diplomasisi, dünyanın dikkatini çekti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus devlet televizyonuna verdiği röportajda, Erdoğan'ın büyük ve güçlü bir siyasi lider olduğuna işaret etti. "Türkiye, çok büyük bölgesel bir güç...
Türkiye, uzun yıllardır NATO üyesi. Ancak buna rağmen özellikle Erdoğan'ın başkanlığı döneminde NATO üyesi egemen devletler arasında en egemen devlet Türkiye oldu. Ve bu ülke, çıkarlarını savunma savunuyor. İlişkilerimiz mükemmel" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın talebi üzerine Mariupol'de sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını bildirdi. Silahların sustuğu ve buna uyulacağını kaydetti.
DENGE MERKEZİ
Alman Der Tagesspiegel gazetesi, savaşta Türkiye'nin rolünü analiz etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı manşete çekti. "Türk Cumhurbaşkanı'nın başarılı dengeleme eylemi" başlıklı haberinde, Türkiye'ye övgüler dizdi: Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da dahil olmak üzere 35 yabancı devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptı. Uluslararası sahneye yeniden çıktı. Destekçileri, Erdoğan için Nobel Barış Ödülü'nü talep ediyor. Artık Erdoğan ve Türkiye, görmezden gelinemez!