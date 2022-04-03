Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.04.2022 00:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2022 00:52
    ABONE OL

    Türkiye'nin terörle mücadelesi son sürat devam ediyor: 33  bin 990 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin terörle mücadelesinde son durumu şehit aileleriyle katıldığı bir iftar yemeğinde kamuoyu ile paylaştı. Bakan Akar yaptığı açıklamada "Terörle mücadelemizin yoğun şekilde sürdüğü 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından itibaren ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 722 oldu" dedi.

    AA
    Terörle mücadele son sürat devam ediyor

    İstanbul'da şehit aileleri ve gaziler, Valilikçe organize edilen iftarda bir araya geldi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya ile kuvvet komutanlarının da katılımıyla Şişli'de bir otelde gerçekleşen iftar buluşmasında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Akşam ezanının okunmasının ardından duayla oruçlar açıldı.

    "1 OCAK 2022'DEN İTİBAREN 722 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
    Programda konuşma yapan Bakan Akar, "Kumaşı bayrak, toprağı vatan yapan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bunun bilincindeyiz. Yoksa bayrak ve vatan toprağı kanla sulanmadıkça bayrak bayrak olmuyor. Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı korumak başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışında şehitlerimizden ve gazilerimizden aldığımız ilhamla ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Aziz şehitlerimizin bugüne kadar kanlarını yerde bırakmadık, bırakmamak için de bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yoğun bir şekilde terörle mücadele devam ediyor. Yurt içinde, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2022'den itibaren de 722 terörist etkisiz hale getirildi ve bu mücadele bitmedi, bitmeyecek" dedi.

        TERÖRİSTLER İKİ GECE AYNI YERDE YATAMIYORLAR
        Terörislere rahat vermediklerini ifade eden Akar, "Teröristler hiçbir şekilde rahat değil. Teröristler iki gece aynı yerde yatamıyorlar, her an mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar. İster PKK deyin, ister YPG deyin bunların birbirinden farkı yok. Dolayısıyla bunların arkasında kim olursa olsun, bunları kimler destekliyorsa desteklesin Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak biz bunların peşindeyiz" açıklamasını yaptı.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AÇIKLAMASI
        Ukrayna'da yaşananlarla ilgili konuşan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Putin ve Zelenskiy'nin görüşmesini beklediklerini dile getirdi.

        Akar, "Dünya barışına katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda da gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Türkiye olarak dünyadaki saygın ve keskin yerimizi her geçen gün geliştirmeyi sürdürüyoruz. Diğer taraftan da bildiğiniz gibi Ukrayna'da meydana gelen bu çatışma ile alakalı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız dahil ilgili bakanlıklarla beraber gerekli çalışmalar yapılıp Antalya'da dışişleri bakanımız tarafından dışişleri bakanları bir araya getirildi. Umudumuz, önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy'nin bir araya getirilmesi" sözlerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Trabzon’da kazanan yok!
        Haberler Güncel Türkiye'nin terörle mücadelesi son sürat devam ediyor: 33  bin 990 terörist etkisiz hale getirildi
            SON DAKİKA