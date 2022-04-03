Türkiye'nin terörle mücadelesi son sürat devam ediyor: 33  bin 990 terörist etkisiz hale getirildi

"1 OCAK 2022'DEN İTİBAREN 722 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Programda konuşma yapan Bakan Akar, "Kumaşı bayrak, toprağı vatan yapan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bunun bilincindeyiz. Yoksa bayrak ve vatan toprağı kanla sulanmadıkça bayrak bayrak olmuyor. Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı korumak başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışında şehitlerimizden ve gazilerimizden aldığımız ilhamla ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Aziz şehitlerimizin bugüne kadar kanlarını yerde bırakmadık, bırakmamak için de bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yoğun bir şekilde terörle mücadele devam ediyor. Yurt içinde, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2022'den itibaren de 722 terörist etkisiz hale getirildi ve bu mücadele bitmedi, bitmeyecek" dedi.