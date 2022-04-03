Kadın öğrencisinin kalçasını tokatlayan Celal Şengör'e ceza yok! Tacizi es geçtiler

"SANİYENİN ETEĞİNİ KALDIRDIM VE..."

Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz yıl katıldığı bir internet yayınında anısını anlatırken "Yanımda duruyor. Tam şurada O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, k*çına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Şengör hakkında soruşturma başlatılmıştı.