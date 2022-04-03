Son dakika: Başkan Erdoğan 2023 Yılı seçimleri için düğmeye bastı! İşte AK Parti'nin hedef kitlesi

İKİ ŞİRKET İLE ÇALIŞACAK

Başkan Erdoğan, her zaman olduğu gibi seçimlere en hazırlıklı giren partinin AK Parti olması için start verdi. Erdoğan, öncelikli olarak kampanyayı yürütecek şirketlerin belirlenmesini istedi. SAbah'ta yer alan habere göre, Bu kapsamda iki şirket Erdoğan'a sunum yaptı. Erdoğan'ın bunları beğendiği ve seçim kampanyasını iki şirketle yürütmeyi planladığı bildirildi.Şirketler, sık sık sunumlar yaparak önerilerini ortaya koyacak.