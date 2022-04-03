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    • 03.04.2022 13:14
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    Son dakika: Başkan Erdoğan 2023 Yılı seçimleri için düğmeye bastı! İşte AK Parti'nin hedef kitlesi

    2023 seçimleri için düğmeye basan Başkan Erdoğan seçim kampanyasına dönük çalışmasını başlattı. Seçim kampanyası için iki şirketle yürümeyi planlayan AK Parti’de hedef kitle özellikle gençler ve Kürt kökenli seçmenler olacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için düğmeye bastı, seçim kampanyasına dönük çalışmalarını başlattı. AK Parti, yeni bir dil ve söylem ile seçmenin karşısına çıkmak istiyor.

    İKİ ŞİRKET İLE ÇALIŞACAK
    Başkan Erdoğan, her zaman olduğu gibi seçimlere en hazırlıklı giren partinin AK Parti olması için start verdi. Erdoğan, öncelikli olarak kampanyayı yürütecek şirketlerin belirlenmesini istedi. SAbah'ta yer alan habere göre, Bu kapsamda iki şirket Erdoğan'a sunum yaptı. Erdoğan'ın bunları beğendiği ve seçim kampanyasını iki şirketle yürütmeyi planladığı bildirildi.Şirketler, sık sık sunumlar yaparak önerilerini ortaya koyacak.

    PARTİ DE HAZIRLANIYOR
    Bu iki şirketin yanı sıra parti içinde de kampanyaya dönük toplantılar başladı. Kurmaylara, seçimlere dönük "yeni bir hikaye, yeni bir dil ve söylem" hazırlanması için talimat verildi. Toplantılarda, savunma sanayi ve dış politikadaki başarıya vurgu yapılması, ekonomi ve artan fiyatlar için de atılan adımlar ve çözüm önerilerinin sıralanması üzerinde duruluyor.

        GRİ ALAN, GENÇLER VE KÜRT SEÇMEN
        Son dönemde yapılan araştırmalar daha önce AK Parti'ye oy veren bir grup seçmenin kararsızlara katıldığını yani gri alana geçtiğini gösteriyor. Ancak bu seçmen muhalefet partilerine de oy vermeyi düşünmüyor.

        AK Parti, seçim kampanyasında uzun yıllar kendisine oy vermiş ama şu an gri alanda bulunan seçmene dönük de net mesajlar verecek. Hedef kitle içinde özellikle gençler ve Kürt kökenli seçmenler yer alıyor.
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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan 2023 Yılı seçimleri için düğmeye bastı! İşte AK Parti'nin hedef kitlesi
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