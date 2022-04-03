2022 fitre ne kadar oldu? Bu yıl fitre ne kadar verilecek? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu

"MÜSLÜMAN İYİLİKLE MEŞGUL OLMALI, KÖTÜLÜKTEN UZAK DURMALI"

Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Ramazan ayı için "Ramazan ve Doğruluk" temasını belirlediklerini dile getiren Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

"Peygamber Efendimize ashaptan birisi geliyor diyor ki, "Ya Resulallah bana öyle bir tavsiyede bulun ki başka bir şeye ihtiyacım kalmasın." Efendimiz, "Allah'a inandım de ve dosdoğru ol" diyor. Bir gün Efendimiz,Hud Suresi beni ihtiyarlattı, dediğinde ashab-ı kiram, "Yâ Resulallah, nedir Hud Suresi'ndeki sizin ihtiyarlamanıza sebep olan o emir?", "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayet-i kerimesi. Biz Fatiha Suresi'nde günde 40 defa, teravih namazını da üzerine koyarsanız 60 defa ne diyoruz? Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır." Yani en dosdoğru yol demektir. Efendimiz, bir gün ashabına yine tavsiyelerde bulunurken, tabii onların şahsında bütün insanlara tavsiyelerde bulunuyor, buyuruyor ki. "Doğruluktan ayrılmayınız. Doğruluk iyiliğe götürür iyilikte cenneti götürür. Kişi doğru söyleye söyleye doğru söylemeye alışır ve Allah indinde doğrulardan yazılır. Yalandan sakınınız, aman ha yanına yaklaşmayın. Çünkü yalan kötülüğe götürür. Kötülük cehenneme götürür. Kişi yalan söyledikçe yalana alışır ve Allah indinde yalancılardan yazılır" buyuruyor. İslam'ın en büyük hedeflerinden birisi, yeryüzünde iyiliği yaymak, kötülükten insanları alıkoymaktır. Kur'an ı Kerim'in de en önemli ilkelerinden birisi, İyiliği emretmek, kötülükten men etmektir. Doğruluk iyiliğe, yalan kötülüğe götürüyor. Müslüman da iyilikle meşgul olmalı, kötülükten uzak durmalı."