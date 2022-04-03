Fıtır sadakası en az ne kadar, kaç TL? FİTRE MİKTARI DİYANET 2022! Oruç tutamayanlar için Ramazan fitresi günlük kaç para?

FİTRE 2022 NE ZAMAN, KAÇ TL?

Ramazan 2022 yılında 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. Her yıl Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine maddi durumu iyi olanlar tarafından fitre veriliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2022 yılı için fitre bedelini asgari 40 TL olarak duyurudu. Erbaş, "Herkes kendi imkanına göre fitresini belirleyebilir. Ama asgari bu sene 40 lira olarak belirledik. 40 liranın altına düşmemesi lazım. Dolayısıyla üst sınırı yok. Varlıklı insanlarımız, zengin insanlarımız ne kadar çok verebilirse o kadar çok sevap alacaklardır" dedi.

"ORUÇ MÜMİNLER İÇİN KALKANDIR"

Ramazan ayının hediyelerinden birisinin oruç olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Oruç, müminler için bir kalkandır. Oruç kötülüklere, günahlara karşı kalkan. Oruç aynı zamanda, "İslam beş şey üzerine bina edilmiş" hadis-i şerifinde sayılan ibadetlerden birisidir. Bu ibadeti bize getiren Ramazan ayıdır" diye konuştu.

Sahur ve iftar sofralarında aile fertlerinin bir araya gelmesinin aile birliğine katkı sağladığını dile getiren Başkan Erbaş, "İftar sofraları mütevazi olmalı. Fakir, yoksul, garip gureba insanlarımızla beraber eğer iftarı yapabiliyor isek makbul iftar budur. Ramazan ayı aynı zamanda fakir fukaranın, garip gurebanın görüp gözetilmesi gereken önemli bir aydır ve bizi uyarır" ifadelerini kullandı.