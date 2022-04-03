Son dakika: Hakkari'de şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in acı haberi İzmir'deki baba ocağına ulaştı

Samanlı Hudut Birliğinde görevli Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, geçen perşembe günü Hacıbey Çayı civarında düzenlenen arama- tarama faaliyeti esnasında dengesini kaybedip çaya düştü.

Kupşen'i bulmak için toplam 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusu olmak üzere 323 personel ve vatandaşların yardımıyla çalışma başlatıldı. Ekipler, bugün, Kupşen'in cansız bedenine ulaştı.

Şehit Kupşen'in acı haberi, İzmir'in Buca ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Bekar olduğu ve 3 kardeşten ikiziyle beraber büyüğü öğrenilen Kupşen'in oturduğu ev ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.