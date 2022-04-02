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    • Güncel
    • 02.04.2022 19:44
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    • 02.04.2022 19:45
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren günün koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Düşüş sürüyor!

    Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren günün koronavirüs tablosunu paylaştı.



    Detaylar gleiyor...

    1 NİSAN 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU


    31 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 MART 2022 KORONA TABLOSU

        29 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 MART KORONAVİRÜS TABLOUS

        27 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        26 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            24 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            23 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            22 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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