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    • 02.04.2022 19:35
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    Hakkari'de Hacıbey Çayı'na düşen Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşıldı

    Son dakika haberleri... Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları yasa boğulurken, Şehit Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in yaşadığı ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

    Asteğmen Kupşen’in naaşına ulaşıldı

    Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşıldı.

    Valilikten yapılan açıklamada, 31 Mart günü saat 20.20 sularında 34. Hudut Tugay Komutanlığı Derecik Komutan Yardımcılığı Samanlı Tabur Komutanlığınca icra edilen devriye esnasında Piyade Asteğmen Kupşen'in dengesini kaybedip düştüğü Hacıbey Çayı'nda kaybolduğu belirtildi.

    Yoğun arama tarama çalışmaları sonucunda bugün saat 15.30 sularında şehit Kupşen'in naaşının bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Arama-tarama faaliyetleri AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet birimlerimize ait toplam 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusu olmak üzere 323 personel ve vatandaşlarımızın desteği ile itfaiye aracı, kepçe, ekskavatör ve 3 bot kullanılarak yapılmıştır. Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz."

        BABA OCAĞINA HABER VERİLDİ
        Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in İzmir Buca'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin haberini alan Kupşen ailesi ve yakınları yasa boğulurken, şehidin oturduğu ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evinin önüne Buca Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.

        Öte yandan Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in 2021 Temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek burktu. Şehit Kupşen'in sosyal medya hesabından yedek subay olduğunu açıkladığı ve "Hakkımızda hayırlısı olsun" yorumunda bulunduğu görüldü.

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