Hakkari'de Hacıbey Çayı'na düşen Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşıldı

"Arama-tarama faaliyetleri AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet birimlerimize ait toplam 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusu olmak üzere 323 personel ve vatandaşlarımızın desteği ile itfaiye aracı, kepçe, ekskavatör ve 3 bot kullanılarak yapılmıştır. Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz."