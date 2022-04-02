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    • 02.04.2022 16:44
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    İftara ne kadar kaldı? 🕓2 Nisan Cumartesi iftara kaç saat var? 📌İllere göre 2022 Ramazan ayı İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ne zaman?

    11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı ve oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar İftara ne kadar kaldı? 2 Nisan Cumartesi iftara kaç saat var sorularına yanıt aramaya başladı. Bir ay boyunca fazileti bol olan Ramazan ayı içerisinde oruç tutulacak ve bugün ilk sahura kalkıldı, ilk iftar için ise heyecanlı bekleyiş başladı. Peki İllere göre 2022 Ramazan ayı İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ne zaman? Diyanet il il Ramazan imsakiyesi 2022 yayınlandı ve haberimizin içeriğinden kendi ilinizdeki iftar saatini öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İftara ne kadar kaldı?

    İftara ne kadar kaldı? 🕓2 Nisan Cumartesi iftara kaç saat var? 📌İllere göre 2022 Ramazan ayı İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Güneşin doğuş ve batış saatleri illere göre farklılık gösterdiği için iftar ve sahur saatleri de değişiyor. Tüm illerden Müslüman vatandaşların merak ettiği 2022 Ramazan İmsakiyesi haberimizde yer alıyor.

    İFTARA NE KADAR KALDI? İL İL İFTAR SAATLERİ 2022!

    2 Nisan iftara kalan zaman illere göre değişiyor, haberimizden Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.

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        ORUÇLA İLGİLİ HADİSLER, SÖZLER

        "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Îmân 28, Savm 6)

        "Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terketmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez." (Buhârî, Savm 8, Edeb 51)

        Sizden biriniz bir-iki gün öncesinden oruç tutarak Ramazan'ı karşılamaya kalkmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı âdet edinmiş olan kimse, o gün orucunu tutsun." (Buhârî, Savm 5, 14; Müslim, Sıyâm 21)

        "Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice namaz (terâvih ve teheccüd) kılanlar vardır ki, namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur." (İbn-i Mâce, Sıyâm, 21)

        "Ramazan hilâlini görünce oruç tutunuz. Şevval hilâlini görünce de oruca son veriniz. Ramazan'ın başlangıcı bulutlu bir güne rastlarsa, Şâban'ı otuza tamamlayınız." (Buhârî, Savm 11)

        "Oruç tutunuz ki, (madden ve mânen) sıhhat bulasınız!" (Heysemî, 203 III, 179)

        "Mü'min öldüğü zaman, namazı baş ucunda, zekâtı sağında, orucu solunda bulur." (Bkz. Heysemî, III, 51)

        Resulullah (s.a.a): "Cennet, her yıl ramazan ayının gelişiyle süslenip ziynetlenir."

        Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: 'Ben oruçluyum' desin.

        Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah''a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.

        Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır." (Buhârî, Savm 9; Müslim, Sıyâm 163)

        "Allah rızâsı için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar." (Buhârî, Cihâd 36; Müslim, Sıyâm 167-168.)

        "Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa, 'ben oruçluyum desin'" (Buhârî, Savm 9)

        İmam Zeynelabidin (a.s): "Selam sana olsun ey Ramazan ayı ki, hiçbir ay seninle fazilette yarışamaz."

        İmam Sadık (a.s): "İnsanın başına bir bela (musibet) geldiği zaman oruç tutsun."

        Resulullah (s.a.a): "Ramazan ayı bütün ayların, Kadir gecesi ise bütün gecelerin efendisidir."

        Resulullah (s.a.a): "Cennet dört kişinin özlemini çeker, ….biri de Ramazan ayında oruç tutandır."

        Resulullah (s.a.a): "Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar."

        İmam Bakır (a.s): "Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü Resulullah'ın diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir."

        Resulullah (s.a.a): "Ramazan ayı öyle bir aydır ki, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem ateşinden kurtulmadır."

        Resulullah ( s.a.a.): "Oruç sabrın yarısıdır."

        İmam Ali (a.s): "Oruç, kul ile Yaradanı arasında bir ibadettir, Allah'tan başka kimse onu bilemez."

        Resulullah (s.a.a): "Her şeyin bir kapısı vardır, ibadetin kapısı da Oruçtur."
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        Haberler Güncel İftara ne kadar kaldı? 🕓2 Nisan Cumartesi iftara kaç saat var? 📌İllere göre 2022 Ramazan ayı İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ne zaman?
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