İftara ne kadar kaldı? 🕓2 Nisan Cumartesi iftara kaç saat var? 📌İllere göre 2022 Ramazan ayı İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Güneşin doğuş ve batış saatleri illere göre farklılık gösterdiği için iftar ve sahur saatleri de değişiyor. Tüm illerden Müslüman vatandaşların merak ettiği 2022 Ramazan İmsakiyesi haberimizde yer alıyor.
İFTARA NE KADAR KALDI? İL İL İFTAR SAATLERİ 2022!
2 Nisan iftara kalan zaman illere göre değişiyor, haberimizden Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.
2022 RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba