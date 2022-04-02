Çanakkale'deki vahşeti unutan CHP'lilerden skandal eylem!

VAHŞETİ UNUTTULAR

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Mustafa Cesur'un görevden alınması bir grup CHP'liyi harekete geçirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, dün gece geç saatlerde Valilik önünde toplanan bir grup CHP'li, açlıktan birbirini yiyen köpeklerin görüntülerini unutup Belediye Başkan Yardımcısı Mutluay ve Cesur'a destek oldular. Valilik önünde adeta vahşeti savunan Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, "Karıncalar bile İrfan Mutluay'ı tanır. Bu bir komplodur. İrfan Mutluay yalnız değildir. Eğer İrfan Mutluay'a zarar verecek biri varsa önce gelsin Rebiye Ünüvar'ın kellesini alsın" dedi

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