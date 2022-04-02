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    • 02.04.2022 13:46
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    Son dakika: Son dakika: Eren Kış-33 operasyonu başlatıldı

    Son dakika... İçişleri Bakanlığı'nca Mardin'de 566 personelin katılımıyla Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (566) personel (38) operasyonel tim görev alıyor.

    Eren Kış-33 operasyonu başlatıldı

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin İlinde "EREN KIŞ-33 ŞEHİT J.ER HARUN LAL (MARDİN-ÖMERYAN)" Operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (566) personel (38) operasyonel tim görev alıyor.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
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