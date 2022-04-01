Son dakika: Ethem Sancak AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin güvenliği ve NATO' konferansında "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerini sarf eden Ethem Sancak, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

ETHEM SANCAK NE DEMİŞTİ?

Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık.





Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" dedi.

İHRAÇ İSTEMİ

AK Parti kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre Ethem Sancak, İstanbul İl Yönetim Kurulu'nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.