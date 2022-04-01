Adnan Oktar davasında 68 sanık tahliye edildi... Bekir Bozdağ: HSK o hakim ve savcılar için inceleme izni verdi! Hilal Kaplan: Adnancılar yazsa...

HİLAL KAPLAN: ADNANCILAR YAZSA BU KADAR OLURDU!

Sabah gazesi yazarı Hilal Kaplan da önceki gün kalema aldığı yazıda söz konusu tahliye kararını eleştirmişti. Kaplan, yazısının bir kısmında şunları yazmıştı: Ayrıca konuyu sorduğum hukukçuların her biri 400 sayfa uzunluğunda bir gerekçeli kararı hayatlarında görmediklerini, bu kararın âdeta Adnancıları tek tek temize çıkarıp masum gösterirken, şikâyetçileri suçlu gösteren bir zihniyetle yazıldığını, dolayısıyla tarafsızlık ilkesinin çiğnendiğini, Adnancıların avukat ordusu yazsa ancak böyle bir metin çıkacağını söylediler. Çünkü karara göre ortada bir örgüt yok. Herhangi bir kandırma yöntemine, sahte evlilik düzenine, korkutma ve şantaj yöntemlerine, vb. atıf yerine, "ideoloji ve inanç sistemi"ne kendi rızasıyla katılmaktan bahsediliyor. Söylemeliyim ki Ankara'dan edindiğim izlenim de bu skandal kararın müthiş bir rahatsızlık yarattığı yönünde oldu.

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