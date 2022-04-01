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    • 01.04.2022 15:04
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    Adnan Oktar davasında 68 sanık tahliye edildi... Bekir Bozdağ: HSK o hakim ve savcılar için inceleme izni verdi! Hilal Kaplan: Adnancılar yazsa...

    Adnan Oktar davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 68 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Çok tartışılan bu kararla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, söz konusu mahkemedeki bazı hakim ve savcılar için HSK'nın inceleme izni verdiğini belirtirken Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan da "Adnancılar yazsa bu kadar olurdu" başlığıyla kaleme aldığı yazıda kararın Adnan Oktar grubuna yaradığına dikkat çekti.

    Adalet Bakanı’ndan Adnan Oktar sözleri

    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (İstinaf), Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

    68 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI
    İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

    Kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

    TAHLİYE EDİLEN 61 SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

    İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.

    Söz konusu itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetmişti.

    SON DAKİKA! ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: HSK İNCELEME İZNİ VERDİ
    Adnan Oktar davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bazı sanıklar hakkındaki tahliye kararının sorulması üzerine Bekir Bozdağ, "HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi." bilgisini paylaştı. Bozdağ, soruşturmanın incelemeden sonraki aşama olduğunu sözlerine ekledi.

        HİLAL KAPLAN: ADNANCILAR YAZSA BU KADAR OLURDU!
        Sabah gazesi yazarı Hilal Kaplan da önceki gün kalema aldığı yazıda söz konusu tahliye kararını eleştirmişti. Kaplan, yazısının bir kısmında şunları yazmıştı: Ayrıca konuyu sorduğum hukukçuların her biri 400 sayfa uzunluğunda bir gerekçeli kararı hayatlarında görmediklerini, bu kararın âdeta Adnancıları tek tek temize çıkarıp masum gösterirken, şikâyetçileri suçlu gösteren bir zihniyetle yazıldığını, dolayısıyla tarafsızlık ilkesinin çiğnendiğini, Adnancıların avukat ordusu yazsa ancak böyle bir metin çıkacağını söylediler. Çünkü karara göre ortada bir örgüt yok. Herhangi bir kandırma yöntemine, sahte evlilik düzenine, korkutma ve şantaj yöntemlerine, vb. atıf yerine, "ideoloji ve inanç sistemi"ne kendi rızasıyla katılmaktan bahsediliyor. Söylemeliyim ki Ankara'dan edindiğim izlenim de bu skandal kararın müthiş bir rahatsızlık yarattığı yönünde oldu.

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