Adnan Oktar davasındaki tahliye kararlarına sert tepki: Adnancılar yazsa bu kadar olur!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının ardından 68 sanık hakkındaki tahliye kararına yaptığı itiraz reddedildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (İstinaf), Başsavcılığın 15 Mart'ta 68 sanık hakkında verilen tahliye kararına ilişkin itirazını değerlendirdi.
Ceza dairesi kararında,15 Mart'ta verilen tahliye kararları sonrası sanıkların derhal tutuklanmalarını gerektiren bir değişikliğin bulunmadığı gerekçesiyle itirazı reddetti.
KİLİT VURUN GİTSİN!
Kararın yargıya olan inancı sarstığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Her şeyden önce bir anne olarak bu kararın üst mahkemede olası reddini asla yeterli bulmuyorum. 7 yaşından itibaren istismara uğradığını söyleyen bir mağdurenin bile olduğu bu dosyadaki sanıkları aksi yöndeki tüm delillere rağmen aklayanlar için "Olur öyle şeyler" denip geçilecekse o adalet saraylarına kilit vurun gitsin!" ifadelerini kullandı.
İşte Hilal Kaplan'ın bugünkü yazısı;
Adnan Oktar'ın başını çektiği şebeke, toplumun özellikle son yıllarda daha da çok dikkatini çeken, cinsel istismar iddialarının giderek yüksek sesle dile getirildiği bir kötülük yuvasıydı. Âdeta "herkesin bildiği sır"dı. Nihayet Temmuz 2018'de, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın ekibinin özenle yürüttüğü delil toplama süreci sonunda yargı harekete geçerek Oktar operasyonunu başlattı.
İstanbul 30. Ağır ceza Mahkemesi, Ocak 2021'de açıkladığı kararında "Adnan Oktar Suç Örgütü" hakkında 14 sanığa ayrı ayrı 9 bin 803 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca 107 sanığa 4.5 yıl ve 20 sağına 1 ila 11 yıl arası değişen cezalar verdi. Sonra karar istinafa gitti.
Geçtiğimiz hafta İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, verdiği kararla sadece 68 örgüt üyesinin tahliye edilmesini ve 1 milyar lirayı aşan mal varlıklarının iadesini sağlamadı. Aynı zamanda bir kısmı çocuk yaştan itibaren olmak üzere yaklaşık 80 kişinin cinsel istismar suçlamalarının hepsinden Adnancıları akladı! İçinde etkili pişmanlıktan faydalanan tanıkların da olduğu yüzlerce mağdurun ifadesi tek kâlemde silindi. Kamuoyuna daha önce yansıyan, tehdit ve şantajla "turnike sistemi"ne sokularak iğfal edilen, çocuklukları ellerinden alınan, hayat boyu travma yaşayan onlarca kadının "rızası olduğu" yönündeki bu karar kan dondurucudur. Kadın dernekleri konuya dair şimdiye dek neden tek kelime etmemiştir, bunu anlamak da güçtür.