Adnan Oktar davasında 45 tutuklama birden! Oktar Babuna da listede

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını kısmen kabul eden 2. Ceza Dairesi, Ahmet Oktar Babuna ve Ali Emre Bukağılı'nın da aralarında bulunduğu 61 sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan tahliye kararını kaldırdı ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.