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    • Güncel
    • 29.03.2022 17:04
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    • 29.03.2022 17:12
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    Adnan Oktar davasında 45 tutuklama birden! Oktar Babuna da listede

    Son dakika haberine göre Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik süren soruşturmada, tahliye kararına itiraz edilen 45 kişi yeniden tutuklandı. Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu tutuklu sanıklar yeniden cezaevine sevk edilecek.

    Adnan Oktar davasında 45 tutuklama birden

    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında bozma kararıyla birlikte 68 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren aynı zamanda bozma kararı veren 1. Ceza Dairesi itirazı reddetti. Dosya üst mahkemeye gitti ve nihai karar çıktı.

    TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA
    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını kısmen kabul eden 2. Ceza Dairesi, Ahmet Oktar Babuna ve Ali Emre Bukağılı'nın da aralarında bulunduğu 61 sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan tahliye kararını kaldırdı ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

    45 KRİTİK İSME TUTUKLAMA
    Sabah saatlerinde 61 sanıktan 45'i yakalandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne getirilen ve aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 45 sanık tutuklandı. Sanıkların aralıklarla daireye sevki bekleniyor.

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    Adnan Oktar davasında 45 tutuklama birden
    Haberler Güncel Adnan Oktar davasında 45 tutuklama birden! Oktar Babuna da listede
        SON DAKİKA