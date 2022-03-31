CHP'li Fethiye Belediyesi'nden ağaç katliamı! Sığla ağaçlarına da kıydılar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, "Bu ağaçlar, sıradan ağaçlar değil. Sığla ağacı bunlar! Bu bölgeye endemik, altın değerinde! Neden özenli olmazsınız? Önemli bir biyolojik çeşitlilik değeri olan bu ağaçlar yazın kavurucu sıcakta kenti serinletiyordu. Kaldırılan taşların yerine asfalt dökülecekmiş. Asfalt yazın ortamı daha da yakar, kışın yağmur sularının toprağa inmesini engeller" ifadelerini kullandı.