Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşında gerilimi yükselten ABD ve Batı'ya diplomasi dersi!

İstanbul'da Dolmabahçe müzakerelerinden çıkan olumlu hava, Türkiye'nin barış diplomasisini dünya medyasının manşetlerine taşıdı. CNN International'da "Türkiye neden arabuluculuk için eşsiz bir konumda?" başlığıyla yayınlanan analizde, Ankara'nın kilit pozisyonuna dikkat çekilerek "Avrupa ve Ortadoğu'yu birbirine bağlayan ülke, barışçıl bir ülke olarak öne çıkabilir mi? Rus ve Ukraynalı delegasyonları İstanbul'a geldi ve Türkiye'nin eşsiz siyasi konumunun ilgi odağı haline geldi. NATO üyesi Türkiye, kendine özgü bir profile ve konuma sahip. Birçok Batılı kurumun üyesi ve Batı'nın bir parçası. Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile deniz sınırı var. Türkiye, Rusya'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük ticaret ortağı. Son yıllarda Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgeleri üzerinden Rusya ile hem rekabet etti hem de işbirliği yaptı. Türkiye, arabuluculuk için diğer aday ülkelerle kıyaslandığında en büyük paya sahip" denildi.
Arab News, İstanbul görüşmelerinden çıkan olumlu sonuçlara rağmen ABD'nin hâlâ 'Rus taaruzu başlayacak' gibi şüpheci ve gerilimi artıracak açıklamalar yaptığına dikkat çekti. Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan makalede de "19. yüzyıldan kalma bir Osmanlı sarayında (Dolmabahçe Sarayı), Erdoğan tarafından şahsen karşılanan konuklar müzakereyi uzun bir masada yaptı. Müzakerelerin daha ciddi bir noktaya geldiği gerçeği, hem Moskova hem de Kiev ile bağlarını sürdüren Erdoğan'ın sık sık büyük hükümet etkinlikleri düzenlediği sarayda net olarak görüldü. İstanbul'da bir saray müzakerecilerin barış anlaşması umutlarının merkezi oldu" denildi.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdikmeteki çabaları için Türkiye'ye son derece minnettarız" dedi.
TEKLİFLERİNİ SOMUTLAŞTIRMALARI İYİ BİR GELİŞME
Rus lider Vladimir Putin İstanbul müzakerelerini 'İlerleme var' sözleriyle değerlendirirken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "İstanbul'da yapılan Rusya- Ukrayna görüşmelerinden bazı olumlu sonuçlar çıktı. Ukrayna'nın en azından tekliflerini somut olarak formüle etmesi ve kâğıda dökmeye başlaması olumlu. Şimdiye kadar bunu başaramadık. Bu olumlu bir unsur. Ancak daha yapılacak çok iş var. Henüz bir dönüm noktasına gelmedik" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da müzakere sonuçlarının "ileriye dönük olumlu gelişme" olduğunu söyledi.