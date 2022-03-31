Son dakika: OGS için bugün son gün: Köprü ve Otoyollarda HGS kullanılacak! Bankalar ücretsiz HGS etiketi veriyor

Türkiye'de 1,2 milyon Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) , 15,8 milyon da Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcısı olmak üzere 17 milyon abone bulunurken, geçen yıl gişelerde HGS'den 563,1 milyon, OGS'den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleşti.