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    • 31.03.2022 08:51
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    Son dakika: OGS için bugün son gün: Köprü ve Otoyollarda HGS kullanılacak! Bankalar ücretsiz HGS etiketi veriyor

    Son dakika... Türkiye'de OGS kullanımı bugün itibarıyla sona erecek. OGS cihazlarının HGS etiketlerine dönüşümü bankalar tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor. OGS'den HGS'ye geçiş oranı, dün itibarıyla yüzde 70'i aştı. 31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları iptal edilecek.

    Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

    Türkiye'de 1,2 milyon Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) , 15,8 milyon da Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcısı olmak üzere 17 milyon abone bulunurken, geçen yıl gişelerde HGS'den 563,1 milyon, OGS'den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleşti.

    İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçilecek.

    BANKALAR TARAFINDAN ÜCRETSİZ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
    Bu kapsamda OGS cihazı olan araç sahiplerine, ilgili bankalar tarafından ücretsiz HGS etiketi veriliyor ve hesapları da HGS'ye dönüştürülüyor.

        OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor.



        İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor.

        OGS'den HGS'ye geçiş oranı, dün itibarıyla yüzde 70'i aştı. 31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları iptal edilecek.

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        Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün
        Haberler Güncel Son dakika: OGS için bugün son gün: Köprü ve Otoyollarda HGS kullanılacak! Bankalar ücretsiz HGS etiketi veriyor
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