Başkan Erdoğan'ın ziyareti Özbek basınında geniş yer buldu: İş birliğinde yeni bir dönem başlıyor

"ATA YURDUNUZUN KAPILARI TÜRK KARDEŞLERİMİZ İÇİN HER ZAMAN AÇIK"

Milli Diriliş gazetesi ise Özbek Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türk heyetine hitaben söylediği "Ata yurdunuzun kapıları siz ekselansları ve tüm Türk kardeşlerimiz için her zaman açıktır." ifadesini manşette verdi.

Haberde, Mirziyoyev'in bu ziyaretin ikili iş birliğinin geliştirilmesi için yeni ve yüksek imkanlar sunacağına ilişkin açıklamalarına yer verildi.

"BENİM İLİM DOST İLİDİR"

21. Yüzyıl gazetesinde ise büyük mutasavvıf şairi Yunus Emre'nin "Benim dilim kuş dilidir, benim ilim dost ilidir" mısralarına atıfla "Benim ilim dost ilidir" başlığıyla manşette verilen haberde, Türkiye'nin en yakın dost ve kardeş ülke olduğu vurgulandı.

Haberde, iki ülke arasındaki karşılıklı güvene dayalı dostça ilişkilerin günümüzde sürekli geliştiği dile getirilirken bu ziyaretin ülkeler arasındaki ilişkileri en üst düzeye taşıyacağı belirtildi.