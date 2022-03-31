Başkan Erdoğan'ın ziyareti Özbek basınında geniş yer buldu: İş birliğinde yeni bir dönem başlıyor

Özbekistan'da yayınlanan tüm ulusal gazeteler Başkan Erdoğan'ın dün sona eren iki günlük Özbekistan ziyaretini ilk sayfalarından duyurdu. Yeni Özbekistan, Halk Sözü, Özbekistan Avazı, Pravda Vostoka, Narodnoe Slovo, Milli Diriliş ve 21. Yüzyıl gazeteleri, Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretini manşetten verdi.
"ÖZBEK-TÜRK İŞ BİRLİĞİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"
Özbekistan'ın resmi haber ajansı UzA, Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili yayınladığı haberi, okurlarına "Özbek-Türk iş birliğinin gelişmesinde yeni bir dönem başlıyor" başlığıyla duyurdu.
Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğu, 1996 yılında iki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın imzalandığı hatırlatılan haberde, "Halklarımız asırlık tarihi, ortak dili, dini, değerleri ve gelenekleri ile birbirlerine sıkıca bağlıdır. Bugün ülkeler arasında karşılıklı güvene dayalı dostluk ilişkileri giderek güçleniyor." ifadelerine yer verildi.
Görüşmelerin sonunda taraflar arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik bir dizi anlaşmanın imzalandığı kaydedilen haberde, bu çerçevede Türkiye'nin Anadolu Ajansı ile UzA arasında iş birliği anlaşmasının da imzalandığına dikkat çekildi.
"ERDOĞAN'IN ZİYARETİ VERİMLİ VE ANLAMLI GEÇTİ"
Halk Sözü gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerini, manşetten verdiği haberle duyurdu. "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ülkeye ziyareti verimli ve anlamlı geçti" başlığıyla yayınlanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29-30 Mart tarihlerinde Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin detaylarına yer verildi. Haberde Özbek ve Türk halklarının yüzyıllar boyunca sıkı tarihi ve kültürel bağlarla birbirlerine sıkıca bağlı olan kardeş halklar olduğu, Türklerin Özbekistan'ı ata yurdu olarak kutsal gördüğü ve sevdiği aktarıldı.