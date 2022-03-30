İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'in iftiralarına sert tepki: Yapmak istediği FETÖ senaryosu başaramayacaksın Zafiyet Hanım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında Emniyet teşkilatı hakkında iftiralarda bulundu. Akşener şunları söyledi "Türkiye'nin kamu yönetimi içindeki en köklü kurumlardan birinin İçişleri Bakanlığı olduğuna işaret eden Akşener, Emniyet teşkilatı mensuplarının, terörle mücadeleden cinayete, uyuşturucu ile mücadeleden suç örgütlerine kadar birçok alanda büyük fedakarlıklar yaptığını kaydetti. Polislerin görevleri sırasında mobbing, ağır çalışma koşulları ve siyasi baskılar gibi ciddi sorunlarla karşılaştığını ve bunlara bağlı olarak intihar vakalarının yaşandığını iddia eden Akşener, "Peki, bu vahim durum karşısında bay kriz ve usta İçişleri Bakanı ne yapıyor? Hiçbir şey."