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    • 30.03.2022 13:59
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    • 30.03.2022 14:09
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'in iftiralarına sert tepki: Yapmak istediği FETÖ senaryosu başaramayacaksın Zafiyet Hanım

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında polislerle ilgili dile getirdiği iftiralara cevap verdi. Bakan Soylu "Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu başaramayacaksın Zafiyet Hanım" dedi.

    ’Başaramayacaksın Zafiyet Hanım’

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında Emniyet teşkilatı hakkında iftiralarda bulundu. Akşener şunları söyledi "Türkiye'nin kamu yönetimi içindeki en köklü kurumlardan birinin İçişleri Bakanlığı olduğuna işaret eden Akşener, Emniyet teşkilatı mensuplarının, terörle mücadeleden cinayete, uyuşturucu ile mücadeleden suç örgütlerine kadar birçok alanda büyük fedakarlıklar yaptığını kaydetti. Polislerin görevleri sırasında mobbing, ağır çalışma koşulları ve siyasi baskılar gibi ciddi sorunlarla karşılaştığını ve bunlara bağlı olarak intihar vakalarının yaşandığını iddia eden Akşener, "Peki, bu vahim durum karşısında bay kriz ve usta İçişleri Bakanı ne yapıyor? Hiçbir şey."

    İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN SERT CEVAP
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise söz konusu bu sözlere Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Bakan Soylu şunları yazdı

    "Türkiye'nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan Emniyet Teşkilatımızı istismar kampanyasına, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini "müstakbel başbakan" atayan Zafiyet Hanım da KATILMIŞ!

    Polisimize; Cumhurbaşkanı aday adayı ve avanesi ile uyuşturucu taciri karalamasına,küçük ortağınız HDP tarafından "beyaz toros" suçlamasına ve FETÖ'cülerin alçak iftiralarına, meczupların saldırılarına ses çıkaramayan Akşener; anlıyorum ki, Gaziantep'teki kaptagonculardan kurtulamamış!

        Şehit ailesine küfreden müptezeli koruyan, çok kıymetli(!) devlet büyüğü;
        Çok kıymetli kendi kendini atayan "müstakbel başbakan",
        O kadar zayıf oynuyorsun ki;daha önce söyledim;
        seni en iyi biz biliriz
        Seni en iyi bildiğimizide en iyi sen bilirsin.

        Emniyet Teşkilatımız her an başarıdan başarıya koşarken Kahraman Polisimiz ağzına hiç yakışmıyor...

        Son üç yıldır TÜİK araştırmasında Kamu Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetinde 1. sıra Asayiş Hizmetleri.

        Tüm araştırmalarda terör, ülkemiz sorunları arasında artık en alt sıralarda.
        Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında polis en ön sıralarda.

        Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu:
        Türkiye'nin en güvenilir noktasına saldırmak.

        Başaramayacaksın Zafiyet Hanım"

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        Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'in iftiralarına sert tepki: Yapmak istediği FETÖ senaryosu başaramayacaksın Zafiyet Hanım
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