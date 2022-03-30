İletişim Başkanı Altun, Özbekistan basınına yazdı: Özbekistan'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir

Makalesinde son yıllarda Türkiye ve Özbekistan arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin hızla geliştiğine işaret eden Altun, dünya siyasetinin belirsizlik çağına girdiği bir dönemde her ülkenin daha fazla sayıda dosta ihtiyacı olduğunu, Özbekistan'ı da Türkiye'nin başlıca dostlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Özbekistan ile Türkiye'nin ortak bir kültürel zemin üzerine güçlü kültürel bağlar inşa etmesinin, dostça ilişkiler kurgulamanın en kolay ve en garantili yolu olduğunu ifade eden Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ile ilişkilere özel bir önem verdiğini ve Türkiye'nin bu doğrultuda her türlü iş birliğine açık olduğunu kaydetti.

Altun, "Ata topraklarımızdaki Özbek kardeşlerimizin de aynı duygu ve düşüncelere sahip olduğunu bilmek, her seferinde bunu görmek bizleri mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

"ÖZBEK KARDEŞLERİMİZLE DOSTLUĞUMUZU HEP SICAK TUTMAK İSTİYORUZ"

Dünyanın dört bir tarafında, hatta kendince istikrarlı bir düzen yakaladığını düşünen Avrupa'da bile birçok jeopolitik krizin patlak verdiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Ukrayna'dan Libya'ya, Suriye'den Afganistan'a birçok coğrafyada tüketici istikrarsızlıklar yaşanıyor. İç savaşlar, vekalet savaşları ülkelerin kaynaklarını geri dönülmez biçimde harap edebilir. Maalesef birçok komşu ve dost ülke bu anlamda büyük çöküntüler yaşadı. Hepimizin uyanık olması ve birlik halinde hareket etmesi gereken bir döneme girdik. Her ülkenin gerçek dostlara sahip olması gerek. Türkiye ve Özbekistan işte böylesi bir dönemde birbirlerine güven verecek iki ülkedir. Orta Asya'da istikrarın sembolü gibi parlayan Özbekistan, Türkiye için güvenilir bir dost ve kardeş ülkedir. Özbekistan'ın siyasi istikrarını, egemenlik ve güvenliğini Türkiye'ninki kadar aziz saydığımızı belirtmek isterim. Böylesi bir belirsizlik dönemlerinde dost sahibi olmanın kıymetini çok iyi biliyoruz ve Özbek kardeşlerimizle dostluğumuzu hep sıcak tutmak istiyoruz."