Kahramanmaraş’ta CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a vatandaştan tepki: Erdoğan'a sahip çıkın

CHP'lilere tepki gösteren ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Gülay Tartıcı, "Ben alışveriş yaparken bana merhabalar diye selam verdiler. Bende kendilerine lütfen sizden tek ricam dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkın. Dış güçlerle zaten uğraşıyor bir de iç güçlerde siz olarak, neden Recep Tayyip Erdoğan'a destek durmamız gerekirken neden köstek oluyorsunuz, hiç mi bu adam doğru bir hareket yapmadı, bu insana neden sahip çıkmıyorsunuz dedim. Benden oy istiyorsanız eğer ki, şu ülke için bir doğru düzgün hareket yapın bende size oyumu vereyim dedim. Ama adamlar cevap veremediler" diye konuştu.