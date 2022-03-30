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    • 30.03.2022 21:15
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    Kahramanmaraş’ta CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a vatandaştan tepki: Erdoğan'a sahip çıkın

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de her geçen gün yeni bir projeye imza atılırken uluslararası arenada da ülkemizin saygınlığı artmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da düzenlenen Rusya - Ukrayna müzakerelerine Başkan Erdoğan'ın yaptığı konuşma damga vurdu. Ülkemizin geldiği noktada milletin de Başkan Erdoğan'a olan sevgisi sürüyor. Kahramanmaraş’ta esnaf ziyaretinde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a bir vatandaş, “Tayyip Erdoğan’a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın” diye tepki gösterdi.

    Faik Öztrak’a vatandaştan tepki! Erdoğan’a sahip çıkın

    Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a bir vatandaş, "Tayyip Erdoğan'a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın" diye tepki gösterdi.

    CHP'li milletvekilleri ile bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kent merkezinde faaliyet göstersen esnafları ziyaret etti.

    TAYYİP ERDOĞAN'A DESTEK ÇIKIN
    Alışverişler hakkında bilgiler alan CHP Sözcüsü Öztrak'a ziyareti sırasında bir vatandaş tepki gösterdi. Yaşanan diyalogda kadın müşteri, "Muhalefet yeter artık yapmayın. Eğer bir yere gelmek istiyorsanız size bu ülkede vatandaş olarak oy vermemizi istiyorsanız lütfen Tayyip Erdoğan'a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın. Hepimiz Müslüman'ız" dedi.

        CHP'lilere tepki gösteren ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Gülay Tartıcı, "Ben alışveriş yaparken bana merhabalar diye selam verdiler. Bende kendilerine lütfen sizden tek ricam dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkın. Dış güçlerle zaten uğraşıyor bir de iç güçlerde siz olarak, neden Recep Tayyip Erdoğan'a destek durmamız gerekirken neden köstek oluyorsunuz, hiç mi bu adam doğru bir hareket yapmadı, bu insana neden sahip çıkmıyorsunuz dedim. Benden oy istiyorsanız eğer ki, şu ülke için bir doğru düzgün hareket yapın bende size oyumu vereyim dedim. Ama adamlar cevap veremediler" diye konuştu.

        Esnaf ziyareti sonrası CHP'li grup, parti binasına geçti.
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        Haberler Güncel Kahramanmaraş’ta CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a vatandaştan tepki: Erdoğan'a sahip çıkın
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