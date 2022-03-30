Kahramanmaraş’ta CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a vatandaştan tepki: Erdoğan'a sahip çıkın

Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a bir vatandaş, "Tayyip Erdoğan'a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın" diye tepki gösterdi.
CHP'li milletvekilleri ile bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kent merkezinde faaliyet göstersen esnafları ziyaret etti.
TAYYİP ERDOĞAN'A DESTEK ÇIKIN
Alışverişler hakkında bilgiler alan CHP Sözcüsü Öztrak'a ziyareti sırasında bir vatandaş tepki gösterdi. Yaşanan diyalogda kadın müşteri, "Muhalefet yeter artık yapmayın. Eğer bir yere gelmek istiyorsanız size bu ülkede vatandaş olarak oy vermemizi istiyorsanız lütfen Tayyip Erdoğan'a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın. Hepimiz Müslüman'ız" dedi.