Yine Meral Akşener yine olay! İYİ Partililer '15 Temmuz' sorusunu soran vatandaşı tartakladı! "Başbakan olacağım..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaret ettiği her ilde bir olaya karışıyor. Sivas'tan Adana'ya İstanbul'dan Bingöl'e kadar birçok ilde vatandaşlar tartışan şehit yakınına küfredecek kadar ileri giden İYİ Partililer bu kez Amasya'da vatandaşı tartakladı.

15 TEMMUZ SORUSU DENGELERİNİ BOZDU

Yavuz Selim Meydanı'nda halka seslenen Meral Akşener'i dinledikten sonra kendisine 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde kullandığı "Başbakan olacağım" sözünü hatırlatıp "Ben 6 ay sonra başbakan olacağım dediniz" ifadesini kullanan Yusuf Yancı'ya Akşener "6 ay demedim. Kardeşim, yalan söylüyorsun" iddialarıyla yanıt verdi.