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    • Güncel
    • 04.12.2021 20:34
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    • 04.12.2021 20:53
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    Yine Meral Akşener yine olay! İYİ Partililer '15 Temmuz' sorusunu soran vatandaşı tartakladı! "Başbakan olacağım..."

    Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Amasya gezisinde de olay çıktı. Meral Akşener’e 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün girişitği darbe girişimi öncesinde kullandığı "Başbakan olacağım" sözünü hatırlatan vatandaş İYİ Partililer tarafından tartaklandı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    15 Temmuz sorusunu sonra vatandaşı tartakladılar!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaret ettiği her ilde bir olaya karışıyor. Sivas'tan Adana'ya İstanbul'dan Bingöl'e kadar birçok ilde vatandaşlar tartışan şehit yakınına küfredecek kadar ileri giden İYİ Partililer bu kez Amasya'da vatandaşı tartakladı.

    15 TEMMUZ SORUSU DENGELERİNİ BOZDU
    Yavuz Selim Meydanı'nda halka seslenen Meral Akşener'i dinledikten sonra kendisine 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde kullandığı "Başbakan olacağım" sözünü hatırlatıp "Ben 6 ay sonra başbakan olacağım dediniz" ifadesini kullanan Yusuf Yancı'ya Akşener "6 ay demedim. Kardeşim, yalan söylüyorsun" iddialarıyla yanıt verdi.

    PARTİLİLER VATANDAŞI TARTAKLADI
    Sorusunu devam ettirmek isterken çevredeki İYİ Partililerin önce sözlü tepkilerine sonrasında da tartaklamasına maruz kalan evli ve 2 çocuk babası Yancı, yaşananlardan ve yalancılıkla suçlanmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

    "DARBECİLERDEN BAŞBAKANLIK GÖREVİNİN TEBLİGATINI MI ALDINIZ"
    Akşener'e "Siyasi kriz yokken niçin böyle söylediniz. Çünkü 6 ay sonra ola ola darbe girişimi oldu. Acaba siz darbecilerden başbakanlık görevinin tebligatını mı aldınız?' şeklinde soru sormayı sürdürmek isterken sözünün tamamlamasına izin verilmediğini anlatan Yancı, iddialarının kayıtlarda mevcut olduğunu öne sürdü.

        AKŞENER 15 TEMMUZ'DAN ÖNCE "BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM" DEMİŞTİ
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 Temmuz işgal girişimi öncesi sarf ettiği sözlerde hala akıllarda. Akşener, 15 Temmuz işgal girişiminden önce de defalarca "Yurtta sulh cihanda sulh" kelimelerini kullanmış, daha sonra ise "Ben başkan olacağım" demişti. Akşener'in yaptığı propaganda FETÖ'cülerin kendilerine verdiği "Yurtta Sulh Konseyi" ismiyle büyük benzerlik taşıdığı kamuoyunda tartışılmıştı.

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        İstanbul’da düello!
        Haberler Güncel Yine Meral Akşener yine olay! İYİ Partililer '15 Temmuz' sorusunu soran vatandaşı tartakladı! "Başbakan olacağım..."
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