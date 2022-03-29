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    • Güncel
    • 29.03.2022 21:21
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    • 29.03.2022 21:21
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    CHP'li Kırşehir Belediyesi işten çıkardığı işçinin tazminatını ödemeyince makam aracı haczedildi

    Kırşehir Belediyesine bağlı bir restorantta aşçı olarak çalışan Serkan Dönmez adlı vatandaş, 31 Mart şeçimlerinden sonra işte çıkarıldı. Hakkını arayan Dönmez Kırşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı. Dava sonucu tazminatı ödemeyen CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin makam aracı haczedildi.

    İHA
    CHP’li Belediyeye haciz şoku

    Kırşehir Belediyesine bağlı bir restoranda aşçı olarak çalışan Serkan Dönmez'in kadrosu, 31 Mart seçimlerinin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olarak değiştirildi.



    MAKAM ARACI HACZEDİLDİ
    Mesleği dışında çalışmak istemeyen Serkan Dönmez'in yaklaşık 2 yıl önce sözleşmesi feshedildi. Sözleşme feshinden doğan hakkını aramak isteyen Dönmez, Kırşehir Belediyesine tazminat davası açtı. İstinaf mahkemesine taşınan dava sonunda tazminat bedeli icraya konuldu. İcra takibi karşılıksız kalan Dönmez, belediyeden alacağını tahsil etmek istedi. Bunun üzerine belediye başkan yardımcısına ait 40 BE 02 plakalı araç haczedilerek otoparka çekildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Serkan Dönmez'in avukatı Burak Güneş, "Müvekkilimiz tazminatından doğan hakkı belediyeden tahsil edemeyince haciz kararı alındı. Belediyenin yakın zamanda ödeme yapmasını bekliyoruz." dedi.

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    Haberler Güncel CHP'li Kırşehir Belediyesi işten çıkardığı işçinin tazminatını ödemeyince makam aracı haczedildi
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