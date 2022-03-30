CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tekneden İstanbul'u adım adım kaosa sürüklüyor: İstanbul, yüzde 62 ile dünyada 1 numara

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u adım adım kaosa sürüklüyor. "Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen İmamoğlu, Çevre 1 teknesi ile kendi ulaşım sorununu çözerken o sırada İstanbul yüzde 62 oranı ile dünyada birinci oldu.
KENDİSİ TAKILMAYINCA UMURSAMADI
Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bugüne toplamda gidiş-dönüş 256 kez Çevre 1 teknesi ile ulaşım ihtiyacını giderdi.
Yenikapı-Beylikdüzü ve Beylikdüzü-Yenikapı seferlerinde 56 km yol kat eden Çevre 1, günlük 2 saat boyunca İmamoğlu'nun özel hizmetine sunuldu. Bir saatte ortalama 350 litre yakıt tüketen Çevre 1, İmamoğlu için günlük 700 litre yakıt sarfiyatı yaptı.