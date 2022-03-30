CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tekneden İstanbul'u adım adım kaosa sürüklüyor: İstanbul, yüzde 62 ile dünyada 1 numara

İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesiyle işe gitmek için yaptığı seyahatlerin günlük yakıt maliyeti 12 bin 600 lirayı buldu. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam yakıt masrafı ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.