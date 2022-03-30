Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.03.2022 22:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2022 23:14
    ABONE OL

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tekneden İstanbul'u adım adım kaosa sürüklüyor: İstanbul, yüzde 62 ile dünyada 1 numara

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u adım adım kaosa sürüklüyor. "Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen İmamoğlu, Çevre 1 teknesi ile kendi ulaşım sorununu çözerken o sırada İstanbul yüzde 62 oranı ile dünyada birinci oldu.

    İmamoğlu döneminde trafik alarm veriyor

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u adım adım kaosa sürüklüyor. "Trafik İstanbul'un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen İmamoğlu, Çevre 1 teknesi ile kendi ulaşım sorununu çözerken o sırada İstanbul yüzde 62 oranı ile dünyada birinci oldu.

    KENDİSİ TAKILMAYINCA UMURSAMADI
    Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bugüne toplamda gidiş-dönüş 256 kez Çevre 1 teknesi ile ulaşım ihtiyacını giderdi.

    Yenikapı-Beylikdüzü ve Beylikdüzü-Yenikapı seferlerinde 56 km yol kat eden Çevre 1, günlük 2 saat boyunca İmamoğlu'nun özel hizmetine sunuldu. Bir saatte ortalama 350 litre yakıt tüketen Çevre 1, İmamoğlu için günlük 700 litre yakıt sarfiyatı yaptı.

        İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesiyle işe gitmek için yaptığı seyahatlerin günlük yakıt maliyeti 12 bin 600 lirayı buldu. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam yakıt masrafı ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.

        YÜZLERCE YOLCULUK YAPTI
        Çevre 1 teknesi, Haziran'da 4, Ağustos'ta 2, Eylül'de 6, Ekim'de 16, Kasım'da 12, Aralık'ta 14 olmak üzere 2019 yılı boyunca 54 sefer yaptı. Aynı tekne, 2020'de ise Şubat 6, Mart 4, Mayıs 2, Haziran 12, Temmuz 14, Ağustos 18, Eylül 12, Ekim 6, Kasım 2, Aralık 18 sefer olmak üzere 94 kere hareket etti.

        2021'de de aynı tekneyi makam aracı olarak kullanan İmamoğlu; Ocak 8, Şubat 6, Mart 10, Nisan 8, Mayıs 6, Haziran 30, Temmuz 16, Ağustos 18, Eylül 2, Ekim 4 olmak üzere 108 sefer yaptı.


                2019 CHP'li İBB yönetimi birinci yılında trafik yoğunluğu İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 55, 2020 yılında pandemi nedeniyle kısıtlamalar olmasına rağmen yüzde 51, 2021 yılında ise yüzde 63 olarak ölçüldü. Bu oranlar ile İstanbul dünyada 1 numara pozisyonuna geldi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Kara Tahta başlıyor
                Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tekneden İstanbul'u adım adım kaosa sürüklüyor: İstanbul, yüzde 62 ile dünyada 1 numara
                    SON DAKİKA