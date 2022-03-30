Ekrem İmamoğlu'nun eve git gel yapmak için kullandığı makam teknesine aylık 377 bin 783 lira kira ödediği ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis etmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
İBB ile İSTAÇ arasında yapılan kira sözleşmesine ulaşıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her gün işe gidip gelmek için kullandığı Çevre 1 teknesini aylık 377 bin 783 liraya kiraladığı ortaya çıktı.
DENETLEME YAPIYORDU
"Temiz ve yaşanılabilir bir İstanbul" sloganıyla Çevre 1 gemisi, 2013'ün Temmuz ayında İBB'nin hizmetine girdi. Gemi kaynaklı kirliliği minimize etmek için Marmara Denizi'nde denetçi olarak görev alan Çevre 1, 23 Haziran 2019'a kadar aralıksız çalıştı. Haziran 2019 seçimlerinden sonra Çevre 1 gemisi, Ekrem İmamoğlu'nun özel ulaşım aracına dönüştü. 2021'in ekim ayına kadar yani 2 yıl 4 ay boyunca Çevre 1, İmamoğlu'nun hususi makam aracı haline geldi.
İMAMOĞLU'NA ÖZEL
Denizleri korumakla görevli olan Çevre 1 teknesi, Beylikdüzü-Yenikapı arasında mekik dokumaya başladı. İmamoğlu'nu evden işe götürmek için toplam 256 kez sefer yapan Çevre 1, günlük 700 litre yakıt harcadı.