Tam 2 yıl geçti! 'Teyit' İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Fazilet Durağı yalanına yalan diyemedi!

Bilinen yanlış ve şüpheli bilgileri, medyada yer alan iddiaları araştıran ve doğrulama yaptığını iddia eden Teyit adlı internet sitesi; pandemi döneminin en büyük yalanı olan Fazilet durağından 47 yolcunun aynı anda otobüse bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını 2 yıldır açıklayamıyor.
İKİ YIL GEÇTİ, YALANI TEYİT EDEMEDİ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun; 29 Mart 2020 Pazar günü Fazilet durağından 47 yolcunun aynı anda otobüse bindiği iddiasında bulunmuş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, görüntüleri izlerken kanının donduğunu iddia etmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Fazilet durağından otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.
Sabah'ta yer alan habere göre Teyit adlı internet sitesi; pandemi döneminin en büyük yalanını 2 yıldır incelemediği ve haber dahi yapmadığı bildirildi. Söz konusu site; İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğuna yönelik açıklamasına rağmen Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un yalan söylediğini kamuoyuna duyurmaması dikkat çekiyor.
BAŞSAVCILIK, İMAMOĞLU, ONGUN VE İBB'NİN YALAN SÖYLEDİĞİNİ BELGELEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin suç duyurusunu inceledi ve 13 Mayıs 2020'de Fazilet durağından otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti. Başsavcılık, İBB'nin suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi.
Murat Ongun, söz konusu takipsizlik kararına itiraz etmeyeceklerini ve hatalı açıklamada bulunduğu söyledi. Yargı süreci sona ermiş, yalan, mahkeme kararıyla belgelenmişti.
YARGI SÜRECİ BİTMİŞ YALANIN YARGI SÜRECİNİN TAMAMLANMASINI BEKLİYOR!
Teyit editörü Nilgün Yılmaz, "Fazilet Durağı" haberi hakkında açıklamada bulundu ve "Yargı süreci devam eden ya da incelenmesi metodolojik olarak mümkün olmayan iddiaları zaten eliyoruz. Hala ara ara Twitter'dan anımsatılan Fazilet durağı konusunda da aynısı söz konusu. Yargı sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz" iddiasında bulundu.