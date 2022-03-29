Tam 2 yıl geçti! 'Teyit' İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Fazilet Durağı yalanına yalan diyemedi!

Bilinen yanlış ve şüpheli bilgileri, medyada yer alan iddiaları araştıran ve doğrulama yaptığını iddia eden Teyit adlı internet sitesi; pandemi döneminin en büyük yalanı olan Fazilet durağından 47 yolcunun aynı anda otobüse bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını 2 yıldır açıklayamıyor.

İKİ YIL GEÇTİ, YALANI TEYİT EDEMEDİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun; 29 Mart 2020 Pazar günü Fazilet durağından 47 yolcunun aynı anda otobüse bindiği iddiasında bulunmuş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, görüntüleri izlerken kanının donduğunu iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Fazilet durağından otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.