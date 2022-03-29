Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e Ali Şir Nevai Kulliyatı’nı hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 15.00'te, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.
Erdoğan'ı, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Taşkent Valisi Cihangir Artikhocayev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, eşi Nurgül Bekar ile Taşkent Büyükelçiliği personeli karşıladı.
ERDOĞAN'DAN MİRZİYOYEV'E HEDİYE
Özbekistan resmi ziyareti kapsamında başkent Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Ali Şir Nevai Kulliyatı'nın özel basımını hediye etti.