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    • 29.03.2022 20:28
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    • 29.03.2022 20:29
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    Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e Ali Şir Nevai Kulliyatı’nı hediye etti

    Özbekistan resmi ziyareti kapsamında başkent Taşkent’te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e Ali Şir Nevai Kulliyatı’nın özel basımını hediye etti.

    Başkan’dan Mirziyoyev’e hediye

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 15.00'te, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.

    Erdoğan'ı, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Taşkent Valisi Cihangir Artikhocayev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, eşi Nurgül Bekar ile Taşkent Büyükelçiliği personeli karşıladı.

    ERDOĞAN'DAN MİRZİYOYEV'E HEDİYE
    Özbekistan resmi ziyareti kapsamında başkent Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Ali Şir Nevai Kulliyatı'nın özel basımını hediye etti.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e Ali Şir Nevai Kulliyatı’nı hediye etti
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