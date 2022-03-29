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    • 29.03.2022 08:04
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    Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya ve Ukrayna Dolmabahçe'de masaya oturacak

    Türkiye bir kez daha dünya barışı için ön planda. Başkan Erdoğan’ın devreye girmesiyle Rusya ile Ukrayna yeniden yüz yüze görüşmelere başlıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 10.30'da başlaması beklenen müzakerelerin basına kapalı olması planlanıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dünyanın gözü İstanbul’da!

    Türkiye bir kez daha dünya barışı için ön planda. Başkan Erdoğan'ın devreye girmesiyle Rusya ile Ukrayna yeniden yüz yüze görüşmelere başlıyor.

    TARAFLAR BİR ARAYA GELİYOR
    Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor.

    UKRAYNALI HEYET SAAT 22.00'DE GELDİ
    Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak dün saat 22.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

    Ukraynalı heyet, daha sonra, konaklayacağı otele geçti.

    BAŞKAN ERDOĞAN TOPLANTI ÖNCESİ GÖRÜŞECEK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmesi planlanan toplantı öncesi Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacak.

        KABİNE SONRASI AÇIKLADI: İSTİKAMET OLUMLU
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının öncelikli gündemi yine Ukrayna oldu.

        Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

        "MÜZEKERE ÖNCESİ HEYETLER İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
        Barış müzakerelerini yürüten Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da tekrar bir araya gelecek. Toplantı öncesinde Ukrayna ve Rus heyetleri ile görüşeceğiz. Krizin anlaşma ve diyalog yoluyla çözülmesi için en çok çabayı gösteren ülkeyiz. Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim.

        "GÖNÜL KÖPRÜLERİNİ DAHA DA SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ"
        Ülkemizi savaşın tarafı yapmak için var güçleriyle çalışanların bizim kurduğumuz barış köprüsünü yürekleri daralarak izlediğini biliyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemeyi başaramayacaksınız. 2023'e kadar gece gündüz çalışarak güçlü taraflarımızı tahkim, zayıf taraflarımızı takviye ederek milletimizle aramızdaki gönül köprülerini daha da sağlamlaştıracağız.

        TOPLANTININ 10.30'DA BAŞLAMASI PLANLANIYOR
        Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının saat 10.30'da başlaması planlanıyor.

        Rus heyeti taşıyan özel uçak da dün saat 16.00'da İstanbul'a gelmişti. Rus heyet, Atatürk Havalimanı'ndan konaklayacağı otele geçmişti. Müzakereler iki gün sürecek.


        'GARANTÖR TÜRKİYE'
        İstanbul görüşmelerinden önce Ukrayna ve Rusya tarafından karşılıklı olumlu açıklamalar geldi. Ukrayna, Rusya'nın işgalini bitirecek olası anlaşmada Türkiye'nin güvenlik garantisi sağlayabilecek ülkeler arasında olduğunu açıkladı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de "Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var" dedi. "Rusya savaş öncesi topraklara çekilsin" diyen Zelenski ayrıca "Tarafsız statüyü görüşmeye hazırız" mesajı yayınladı. Zelenski, ancak bunun üçüncü taraflarca garanti edilmesi ve referanduma sunulması gerektiğini söyledi. Zelenski, "Putin ile anlaşmamız lazım. Anlaşmaya varmak için Ukrayna'dan askerlerini çekmesi ve benimle buluşmaya gelmesi gerekiyor" dedi.

        ANKARA BAŞARDI' YORUMU
        ABD'li medya kuruluşu The Hill, Başkan Erdoğan'ın savaştaki baskın rolünü ele aldı. France24 Türkiye'nin arabulucuk rolünü manşete taşıyanlardan oldu. Ukrayna'da devam eden yıkıcı savaşta diplomasi trafiğini Türkiye'nin yürüttüğünü belirten France24, Türkiye'nin garantör ülke olduğunu söyledi. Yunanistan televizyon kanallarından SKAI konuyla ilgili haberinde ise "Türkler şunu başardı. Ukraynalılar ile Ruslar arasındaki müzakerelerin Türkiye'de olmasını başardılar" ifadelerine yer verildi.

            UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA
            Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılacak toplantısında asgari taleplerinin insani sorunların çözümü, azami taleplerinin ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuleba yerel televizyonların ortak yayınında yaptığı konuşmada İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.

            Kuleba, "Devlet başkanımız heyetimize çok net talimatlar verdi. İnsanlar, toprak ve egemenlik üzerine pazarlık yapmayacağız. Pozisyonumuz beton gibi serttir ve uluslararası hukuktan, Ukrayna ordusundan, Rusya'ya uygulanan uluslararası yaptırımlardan, savunmamız için Ukrayna'ya aktarılan ve aktarılmakta olan silahlardan güç almaktadır." dedi.

            Ukrayna'nın tarafının kilit talepleri konusunda da konuşan Kuleba, "Türkiye'deki müzakerelerde asgari talebimiz insani sorunların çözümü, azami talebimiz ise ateşkes ve bunun için sürdürülebilir anlaşmanın sağlanması olacaktır." bilgisini verdi.

            Kuleba, Türkiye'deki müzakerelerde referandum konusunun konuşulmayacağını, bunun Ukrayna'nın iç meselesi olduğunu kaydetti. Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

            RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV, UKRAYNA İLE MÜZAKERELERİN SONUÇLANMASINI ÜMİT EDİYOR
            Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak yüz yüze müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi.

            Lavrov, Sırbistan medyasına verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkesin sağlanmasına ilişkin müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetmediğini belirten Lavrov, "Önemli olan yapılacak toplantının iyi hazırlanmış olmasıdır. Bunca yıl büyük miktarda sorun birikti. Bu yüzden sadece görüşmek ve sen ne düşünüyorsun, ben ne düşünüyorum şeklinde görüş alışverişinde bulunmak sadece ters etki yapacaktır." ifadelerini kullandı.

            Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, savaş başladıktan sonra Ukrayna tarafının hemen müzakerelere başlama teklifinde bulunduğunu ve Rus tarafının bunu kabul ettiğini bildirdi.

            Müzakerelerin başladığını ve devam ettiğini aktaran Lavrov, "Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün-yarın İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz." dedi.

            Müzakerelerin sonucunda Donbas'ta 8 yıldır devam eden sivil ölümlerinin son bulmasını istediklerini kaydeden Lavrov, tüm Batı toplumunun bu süre içinde Donbas'taki sivil altyapıların, hastanelerin, kreşlerin ve konutların bombalanmasına sessiz kaldığını ifade etti.

            Lavrov, Rusya'nın gelecekte Belgrad da dahil olmak üzere Ukrayna ile müzakereler için diğer şehirleri değerlendirmeye hazır olacağını söyledi. Müzakerelerin her iki heyet için kabul edilebilir olması gerektiğine dikkati çeken Lavrov, yüz yüze müzakerelerin ilk 3 turunun Belarus'ta yapıldığını, sonra teknik olarak yüz yüze görüşmelere ara verildiğini hatırlattı.

            Lavrov, "Şimdi İstanbul'da görüşme konusunda anlaşmaya varıldı. Burası her iki taraf için de coğrafi bakımdan uygun bir nokta. Yine de tekrar ediyorum, elbette Belgrad dahil diğer yerleri de değerlendirmeye hazır olacağız." diye konuştu.

            Kiev'in yalnızca müzakere yapıyor görünümü yaratmak istediğini savunan Lavrov, Ukrayna'nın Minsk Anlaşmalarını imzaladıktan sonra uygulamayacaklarını duyurduğunu, bu süreci de bu şekilde yürütmeyi başaramayacaklarını dile getirdi.

            Lavrov, "Hala bir anlaşma şansı olduğunu görüyorum. Çünkü Batılı ortaklarımızın uzun yıllardır hatalı anlayışını bariz nedenlerden dolayı şimdi yüksek sesle söylemeleri mümkün değil." dedi.

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            Haberler Güncel Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya ve Ukrayna Dolmabahçe'de masaya oturacak
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