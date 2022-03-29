İstanbul Havalimanı’nda ortaklık yapısı değişiyor! Limak ve Mapa’nın hisselerini Kalyon ve Cengiz Holding alıyor

DEVLETE 26.1 MİLYAR EURO

ACI Europe'un raporuna göre, 2021'de en fazla yolcuyu Türkiye ve Rusya'daki havalimanları ağırladı. İstanbul Havalimanı, 2020'de de salgın şartlarına rağmen Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında 23.4 milyon kişiyle birinci olmuştu. Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında gösterilen ve Türk havacılığı için kritik aşamalardan biri olarak kabul edilen İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasının ardından 3 yıl geçti. Pandemiye rağmen açılışının ardından geçen 3 yıllık sürede milyonlarca yolcuyu ağırladı.