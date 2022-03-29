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    • 29.03.2022 08:28
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    Adana'da FETÖ'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberine göre Adana'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon sonucu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Adana’da FETÖ’ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün sohbet toplantılarına katılan, mahrem yapılanmada yer aldıkları belirlenen, örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan, Banka Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu ve ardışık arama kayıtları bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    Aralarında meslekten ihraç polis ve öğretmeninde bulunduğu 15 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.

    Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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