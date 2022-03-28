CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaş trafik çilesi çekerken 'Çevre 1' adlı tekneyi kendine makam aracı yaptı





GÜNLÜK 700 LİTRE YAKTI

Edinilen bilgilere göre; makam aracı olarak kullanılan Çevre 1, toplamda gidiş-dönüş 256 kez İBB Başkanı İmamoğlu için sefer yaptı. Yenikapı-Beylikdüzü ve Beylikdüzü-Yenikapı seferlerinde 56 km yol kat eden Çevre 1, günlük 2 saat boyunca İmamoğlu'nun özel hizmetine sunuldu. Bir saatte ortalama 350 litre yakıt tüketen Çevre 1, İmamoğlu için günlük 700 litre yakıt sarfiyatı yaptı. İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesiyle işe gitmek için yaptığı seyahatlerin günlük yakıt maliyeti 12 bin 600 lirayı buldu. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam yakıt masrafı ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.