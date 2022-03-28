CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaş trafik çilesi çekerken 'Çevre 1' adlı tekneyi kendine makam aracı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis ettiği ortaya çıktı. Ailesiyle birlikte Çevre-1 teknesi kullanan İmamoğlu'nun, göreve geldiğinden beri Çevre 1 teknesiyle yaptığı yolculukların maliyeti ise milyonlarca lirayı aştı.
ROTASI DEĞİŞMEDİ
İmamoğlu'nun tekneyle yaptığı yolcuklar şöyle gerçekleşiyor:
25 Haziran 2019'da saat 10: 08'de Yenikapı sahilinden hareket eden Çevre 1, saat 11: 24'te Beylikdüzü Marina'ya varıyor. 3 dakika sonra İmamoğlu'nu alan tekne 11: 27'de hareket ederek, Yenikapı'ya 12: 17'de ulaşıyor.
15 Temmuz 2020'de ise 07: 48'de Yenikapı'dan çıkan Çevre 1, 08: 48'de Beylikdüzü'ne geliyor. İmamoğlu'nun binmesiyle 09: 07'de yeniden kalkış yapan tekne, 09: 56'da Yenikapı'ya giriş yapıyor.
01 Nisan 2021'de de rota değişmiyor. 07: 54'te Yenikapı'dan ayrılan Çevre 1, 54 dakika sonra Beylikdüzü'ne ulaşıyor. Vardıktan 4 dakika sonra İmamoğlu'nu alan Çevre 1, 10: 06'da Yenikapı'ya yanaşıyor.
GÜNLÜK 700 LİTRE YAKTI
Edinilen bilgilere göre; makam aracı olarak kullanılan Çevre 1, toplamda gidiş-dönüş 256 kez İBB Başkanı İmamoğlu için sefer yaptı. Yenikapı-Beylikdüzü ve Beylikdüzü-Yenikapı seferlerinde 56 km yol kat eden Çevre 1, günlük 2 saat boyunca İmamoğlu'nun özel hizmetine sunuldu. Bir saatte ortalama 350 litre yakıt tüketen Çevre 1, İmamoğlu için günlük 700 litre yakıt sarfiyatı yaptı. İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesiyle işe gitmek için yaptığı seyahatlerin günlük yakıt maliyeti 12 bin 600 lirayı buldu. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam yakıt masrafı ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.