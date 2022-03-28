İğneada açıklarında serseri mayın şoku! SAS Timleri mayını imha etti

Haber vermelerinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin geldiğini anlatan Martin, şunları kaydetti:

"Büyük bir mayın, panikledik, hemen haber verdik telsizden. Sahil Güvenlik geldi, deniz uçağı geldi, bizi uzaklaştırdılar. Bugün denize çıkmamız da yasaklandı. Can güvenliğimiz açısından iyi değil çıkmamız. Para önemli değil, can sağlığı daha önemli. Para her zaman kazanılır. Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik, 200 metre kalmıştı ki hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik, herkesi uyardık buraya yaklaşmayın diye."