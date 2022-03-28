İğneada açıklarında serseri mayın şoku! SAS Timleri mayını imha etti
Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nın girişinde Ukrayna'dan koparak geldiği tahmin edilen bir mayın görülmüştü. Bir mayın şoku daha yaşandı. MSB'den yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." denildi. Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarındaki mayını fark eden balıkçı Çağrı Martin, "Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik. Hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik." dedi. MSB'den yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihinde İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
İKİNCİ MAYIN ŞOKU
MSB kaynakları, "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." açıklamasını yaptı.
MAYIN İMHA EDİLDİ
MSB'den yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihinde İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Haber vermelerinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin geldiğini anlatan Martin, şunları kaydetti:
"Büyük bir mayın, panikledik, hemen haber verdik telsizden. Sahil Güvenlik geldi, deniz uçağı geldi, bizi uzaklaştırdılar. Bugün denize çıkmamız da yasaklandı. Can güvenliğimiz açısından iyi değil çıkmamız. Para önemli değil, can sağlığı daha önemli. Para her zaman kazanılır. Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik, 200 metre kalmıştı ki hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik, herkesi uyardık buraya yaklaşmayın diye."