TSK’nın yeni göz bebeği VOLKAN-M! SİHA’lardan sonra hedefleri tek atışta yok eden yerli tank!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin SİHA'lardan sonra yeni göz bebeği yerli ve milli gururumuz VOLKAN-M özellikleriyle göz doldurdu. VOLKAN-M ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu alandaki dışa bağımlılığı azalırken, tankların ise yüksek performanslı güncel sistemlerle donatılıp ömür devri süreleri uzatılıyor.
28.03.2022 14:19 - Son Güncelleme: 28.03.2022 14:19
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M 60TM tanklarının bir yandan modernizasyonunu gerçekleştirilirken diğer taraftan ise tüm bileşenleri millileştiriliyor.
Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testleri tamamlandı.
Başarılı testlerin arından M60T tanklarındaki atış kontrol sistemlerinin yerli ve milli Volkan-M sistemiyle değiştirilmesine ilişkin süreç de başlıyor. Yıl sonuna kadar yeni tank atış kontrol sisteminin kalifiye edilmesi hedefleniyor.
VOLKAN-M ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu alandaki dışa bağımlılığı azalırken, tankların ise yüksek performanslı güncel sistemlerle donatılıp ömür devri süreleri uzatılıyor.