Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Başsavcılıktan tahliye kararlarına itiraz





VERİLEN CEZALARIN ARDINDAN DOSYA İSTİNAFA GELDİ

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Adnan Oktar ile birlikte 16 elebaşına "örgüt yöneticiliği", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "eziyet" gibi birçok suçtan toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Oktar ile birlikte toplam 14 sanık "örgüt yöneticiliğinden" ceza aldı. Diğer sanıkların da çoğuna "örgüt üyeliği" ve "cinsel suçlar" başta olmak üzere birçok suçtan cezalar verildi. Bu kadar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi.