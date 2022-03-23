Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Başsavcılıktan tahliye kararlarına itiraz

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından verilen tahliye kararlarına Başsavcılık itiraz etti.
VERİLEN CEZALARIN ARDINDAN DOSYA İSTİNAFA GELDİ
Geçtiğimiz yıl Ocak ayında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Adnan Oktar ile birlikte 16 elebaşına "örgüt yöneticiliği", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "eziyet" gibi birçok suçtan toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Oktar ile birlikte toplam 14 sanık "örgüt yöneticiliğinden" ceza aldı. Diğer sanıkların da çoğuna "örgüt üyeliği" ve "cinsel suçlar" başta olmak üzere birçok suçtan cezalar verildi. Bu kadar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi.
USULDEN BOZMA KARARI ÇIKTI
84'ü tutuklu 215 sanık hakkında İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi 15 Mart tarihinde kararını verdi. Daire, açılmamış davalar hakkında hüküm kurulduğunu ve bunun da kesin hukuka aykırılık hallerinden kabul edildiğini belirtti. Kaçakçılık ve birleşik görülen resmi belgede sahtecilik suçlarından açılan davalarda görevli ve yetkili olan uzman ağır ceza mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi gerekirken mahkemenin görevsiz olarak karar verdiğini kaydeden daire, nitelikli dolandırıcılık suçundan açılan davada soruşturması devam eden bir kısım etkin pişman gösteren sanıkların bu dava ile birleştirilerek görülmesinde zorunluluk bulunduğu gözetilmeden karar oluşturulduğunu kaydetti. Usulden bozma kararı verdi.