Adnan Oktar davasında şok gelişme! Serbest kalan sanıklar için flaş karar! Cinsel saldırı, şantaj, eziyet...

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik 84'ü tutuklu 215 sanığın yargılandığı dava 11 Ocak 2021 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt elebaşı Adnan Oktar ve örgütün yöneticisi konumunda olan 16 sanığı "örgüt yöneticiliği", "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet" gibi birçok suçtan 9'ar bin yıl hapis cezasına çaptırmıştı. Diğer sanıklar da değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilmişti.