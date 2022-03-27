CHP'li İzmir Belediyesi'nin bakımsızlığa terk ettikleri ağaçları "kırmızı böcek" bahanesiyle katletti! 3 yılda 1900 ağaç

İzmir Kültürpark'ta 15 tescilli palmiye ağacını kesen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi de giriştiği ağaç katliamına "kırımızı böcek" kılıfı buldu. 3 yılda 1900 tescilli palmiye ağacını katleden belediye yönetimine İzmirliler büyük tepki gösterirken, uzmanlar ise ağaçlarda hiçbir bakımın yapılmadığını, aşılama, budama ve ilaçlama yapılmayan ağaçların kurutulmaya terk edildiğini söyledi. Yılda 2 kez rutin bakımla, palmiye ağaçlarındaki kırmızı böcek mücadelesinin yapılabildiğini söyleyen Ziraat Yüksek Mühendisi Hatice Zeybek Uslu, "Aziz Kocaoğlu döneminde bu bakımlar yapılırken, bu dönem maalesef yapılmıyor" diyerek durumu özetledi. Selman Dilek ise söz konusu kesilen ağaçlar için geç kalındığını, belediye yönetiminin çareyi kesmekte bulduğunu söyleyerek, "Ağaçlar kurumuş ve hiçbir ilaçlama yapılmamış" dedi.
HİÇBİR BAKIM YAPILMADI
Ziraat Yüksek Mühendisi Hatice Zeybek Uslu: Palmiye ağaçlarındaki kırmızı böcek mücadelesi yılda iki kez, rutin bir şekilde yapıldığında çözülebilecek bir sorun. Sahada bunu çözebiliyorsunuz. Büyükşehir bünyesinde birçok ziraat mühendisi arkadaşımız var. Aziz Kocaoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde, çok öncesinden bu zararlı ilk ortaya çıktığında etkin bir mücadele başlatılmıştı. O süreçte şırınga saplanmış palmiye ağaçlarını görmek mümkündü. Dönemine göre uygun budama yapılıyordu. Ama bu dönem maalesef yapılmıyor.
'YA SÖKÜLÜYOR YA KESİLİYOR'
Sabah'ta yer alan habere göre, Kemal Ataer: Sadece palmiyeler değil fuar içerisinde eskilerin tren yolu olarak bildiği şimdilerin tartan pisti olan yaklaşık 3 kilometreyi çevreleyen bölgedeki dut ağaçlarının tamamı kurumuş durumda. Onlar da kesiliyor. Bu palmiye ağaçlarının, dut ağaçlarının günahı ne. Ya sökülüyor ya kesiliyor. Maalesef çevre duyarlılığı kalmamış. Selman Dilek: Söz konusu kesilen ağaçlar için geç kalındığı, son çare olan kesmekte bulunulduğu görülüyor. Kurumuş ve ilaçlama hiç yok. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: Geri kalan 4 bin 500'e yakın palmiye ağacının da kırmızı palmiye böceğinden dolayı risk altında olduğu söyleniyor. Zeytin ağaçlarını kesip nasıl havuzlu villalar yaptıklarını görüyoruz. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı: İzmir'in simgesi palmiye ağaçları sadece fotoğraflarda ve logolarda kalacak.