CHP'li İzmir Belediyesi'nin bakımsızlığa terk ettikleri ağaçları "kırmızı böcek" bahanesiyle katletti! 3 yılda 1900 ağaç





'YA SÖKÜLÜYOR YA KESİLİYOR'

Sabah'ta yer alan habere göre, Kemal Ataer: Sadece palmiyeler değil fuar içerisinde eskilerin tren yolu olarak bildiği şimdilerin tartan pisti olan yaklaşık 3 kilometreyi çevreleyen bölgedeki dut ağaçlarının tamamı kurumuş durumda. Onlar da kesiliyor. Bu palmiye ağaçlarının, dut ağaçlarının günahı ne. Ya sökülüyor ya kesiliyor. Maalesef çevre duyarlılığı kalmamış. Selman Dilek: Söz konusu kesilen ağaçlar için geç kalındığı, son çare olan kesmekte bulunulduğu görülüyor. Kurumuş ve ilaçlama hiç yok. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: Geri kalan 4 bin 500'e yakın palmiye ağacının da kırmızı palmiye böceğinden dolayı risk altında olduğu söyleniyor. Zeytin ağaçlarını kesip nasıl havuzlu villalar yaptıklarını görüyoruz. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı: İzmir'in simgesi palmiye ağaçları sadece fotoğraflarda ve logolarda kalacak.



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