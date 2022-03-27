Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.03.2022 22:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.03.2022 23:08
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 251 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 194 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 194 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 15 bin 402 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,07 olarak kayıtlara geçti.




    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 762 bin 564 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    26 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                16 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                15 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Hrant Dink cinayetinde flaş gelişme! Kritik isim yakalandı
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
                        SON DAKİKA