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    • 27.03.2022 16:36
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    • 27.03.2022 16:36
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    Afyonkarahisar, Rize, Düzce, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 28 Mart Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Valilik açıklamaları!

    Kar yüzünden tatil olan iller hangileri? MEB Valilik kar tatili açıklaması... Bazı illerde kar yağışı devam ederken gözler 'okullar tatil mi' sorusunun yanıtı için valiliğe döndü. Geçtiğimiz hafta bazı illerde görülen kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmişti. Peki, 28 Mart yarın okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Kar tatili olan iller hangileri? Afyonkarahisar, Rize, Düzce, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Afyonkarahisar, Rize, Düzce, Gaziantep’te yarın okullar tatil mi?

    28 Mart Pazartesi yarın kar tatili var mı?" ve "Okullar tatil mi?" soruları hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Ülkemizin bazı bölgelerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verilecek mi merak ediliyor. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Afyonkarahisar, Rize, Düzce, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 28 Mart Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Valilik açıklamaları!

    28 MART OKULLAR TATİL Mİ?

    Kar tatiline ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi. Valilikler tarafından duyuru yayınlandığında haberimizde yer alacaktır...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzeyli,kuzey kesimler ile yarın zamanla iç ve kuzey kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        UYARILAR

        KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden itibaren Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 12°C

        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 19°C

        Az bulutlu

        MANİSA °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ANKARA °C, 11°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 13°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KAYSERİ °C, 9°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 11°C

            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            BOLU °C, 11°C

            Parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 16°C

            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 12°C

            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 14°C

            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            RİZE °C, 13°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu iç ve yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            SAMSUN °C, 16°C

            Parçalı bulutlu

            TOKAT °C, 13°C

            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 12°C

            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, 2°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            KARS °C, 1°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            MALATYA °C, 11°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            VAN °C, 4°C

            Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 13°C

            Çok bulutlu, yağmurlu

            GAZİANTEP °C, 12°C

            Parçalı bulutlu

            SİİRT °C, 7°C

            Çok bulutlu, yağmurlu

            ŞANLIURFA °C, 14°C

            Parçalı bulutlu
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            Haberler Güncel Afyonkarahisar, Rize, Düzce, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 28 Mart Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Valilik açıklamaları!
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