28 Mart Pazartesi yarın kar tatili var mı?" ve "Okullar tatil mi?" soruları hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Ülkemizin bazı bölgelerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verilecek mi merak ediliyor. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Afyonkarahisar, Rize, Düzce, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 28 Mart Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Valilik açıklamaları!
28 MART OKULLAR TATİL Mİ?
Kar tatiline ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi. Valilikler tarafından duyuru yayınlandığında haberimizde yer alacaktır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.