Önce İstanbul ardından İzmir'de CHP'li belediyelerin yaptığı doğa katliamına tepkiler dinmiyor





İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ VATANDAŞLARIN TEPKİLERİ:

Cem Yılmaz Şahan Gökbakar, Tarkan neredesiniz. Sizin ne olduğunuz belli.

Tunç da keser, Ekrem de. Allah İstanbul ve Ankara'ya acısın.

3 yıl oldu. Ne Ekrem'in ne de Tunç'un tek bir hizmetini gören var mı?

Bu katliamlara sessiz kalanlar bir daha yeşil konusunda konuşmasın.

Yeşil düşmanları.

Yazıklar olsun sana Tunç Soyer. Sana verdiğim oy için bana da yazıklar olsun.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN