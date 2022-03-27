Önce İstanbul ardından İzmir'de CHP'li belediyelerin yaptığı doğa katliamına tepkiler dinmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hastalık bahanesiyle kentin simge 112 çınar ağacını kestirdi. Bu skandal daha kapanmamışken, bu kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ağaç katliamının kitabını yazdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin akciğeri olarak kabul edilen Kültürpark'taki ağaç katliamına tepkiler büyüyor. Son 3 yıl içinde İzmir genelinde bin 900, Kültürpark'ta ise 100'ün üzerinde tescilli palmiye ağacının kesilmesi ile birlikte kentin simgesi haline gelen palmiye ağaçları da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.. CHP'li belediyenin ağaç katliamına vatandaşlardan da tepki geldi: "Kesip işin kolaya kaçmak yerine hastalıkla mücadele edip ağaçları kurtarın."
İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ VATANDAŞLARIN TEPKİLERİ:
Cem Yılmaz Şahan Gökbakar, Tarkan neredesiniz. Sizin ne olduğunuz belli.
Tunç da keser, Ekrem de. Allah İstanbul ve Ankara'ya acısın.
3 yıl oldu. Ne Ekrem'in ne de Tunç'un tek bir hizmetini gören var mı?
Bu katliamlara sessiz kalanlar bir daha yeşil konusunda konuşmasın.
Yeşil düşmanları.
Yazıklar olsun sana Tunç Soyer. Sana verdiğim oy için bana da yazıklar olsun.