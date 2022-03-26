Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vanlı gençlere telekonferans yöntemiyle hitap etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Gençlik Buluşması" kapsamında bir araya geldiği Vanlı gençlere telekonferans yöntemiyle hitap etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van ziyareti kapsamında Hacıbekir Kültür Merkezi'ne düzenlenen "Gençlik Buluşması" kapsamında Vanlı gençlerle bir araya geldi.
TELEKONFERANSLA VANLI GENÇLERE HİTAP ETTİ
Bakan Soylu, burada telefonla Başkan Erdoğan'ı aradı. Telekonferansla Vanlı gençlere hitap eden Erdoğan, toplu açılışların yanı sıra Van'da gençlerle danışma meclisi yapmayı planladığını söyledi.