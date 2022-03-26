Milli savaş uçağı MMU'nun motoru yerli olacak! Tüm parçaların tasarımı bitti

Bir savaş uçağının 50-100 milyon dolar arasında fiyatla satıldığına işaret eden Kotil, uçak yapmanın zorluğunun ise her şeyin çok iyi yapılması gerekliliğinden kaynaklandığını söyledi.

"Milli Muharip Uçağın neredeyse bütün parçalarının tasarımı bitti." diyen Kotil, yaklaşık 1300 mühendisin çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi. Kotil, MMU için yerde ve havada çalışacak yazılımlar için de 25 milyon satır kod yazılacağını ifade etti.